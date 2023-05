PD ende pa Kryetar! Tabaku konsultim me deputetët: E rëndësishme të mos përsëriten gabimet e së shkuarës

Unë besoj se deputetët e Partisë Demokratike janë shumë të ndërgjegjshëm si për pozicionin që ato kanë, edhe për vendimet që kemi për të marrë përpara. Dhe kanë të gjithë vullnetin dhe angazhimin për të dalë nga kjo situatë”- tha Tabaku.

E pyetur nëse do ta pranojë postin që i është propozuar nga Gazment Bardhi, Tabaku tha se po konsultohet me deputetët demokratë dhe nuk dëshiron të nxitohet për këtë çështje. Për mediet, deputetja tha se është e rëndësishme që të mos përsëriten gabimet e së shkuarës.

“Çdo gjë do të bëhet në konsultim me deputetët. Çdo gjë do të bëhet bashkarisht. Unë jam duke u konsultuar me anëtarët e kryesisë, me deputetët për atë që është rruga më e mirë. E rëndësishme është të mos përsëriten gabimet e së shkuarës.

Gabime të së shkuarës, duke nisur së pari me kuptimin e problemeve që kemi ne dhe së dyti, me nxitimin. Ua detyrohemi këtë demokratëve edhe shqiptarëve, që të kemi përgjegjësi maksimale në marrjen e vendimeve”- përmbylli kështu prononcimin e saj Tabaku.