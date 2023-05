GREQI – Sakellaropoulou ngarkon Sarmas për formimin e qeverisë së përkohshme

Presidentja e Republikës së Greqisë, Katerina Sakellaropoulou do të presë sot në Pallatin Presidencial kryetarin e Gjykatës së Auditit, Ioannis Sarmas, për t’i caktuar detyrën, në përputhje me Nenin 37, paragrafi 3 të Kushtetutës, të formimit të një qeverie të përkohshme, objektivi kryesor i së cilës do të jetë organizimi i zgjedhjeve.

Zgjedhjet e ardhshme parlamentare greke do të zhvillohen më 25 qershor.

Tri partitë kryesore greke e patën të pamundur krijimin e një qeverie koalicioni, pas zgjedhjeve të së dielës së kaluar, të fituara gjerësisht nga partia ”Demokracia e Re” e kryeministrit në largim, Kyriakos Mitsotakis.