Kur ta çojnë ‘sovranizmin’ në fund të këmbëve

E kanë quajtur si ‘fuçi baruti’, por Ballkani, nëse do citonim një poet, që nuk më vjen emri, nuk është gjë tjetër vetëm se ‘haleja e Evropës’. Koha e ka treguar një gjë të tillë, ndaj Evropës dhe, veçmas, SHBA-së i duhet që ta mbajë nën kontroll dhe të mos e lërë të kundërmojë.

E di që kori i sovranistëve do ndihen keq nga ky postim, por fotoja e tre policëve të Kosovës, të arrestuar nga forcat serbe dhe të bërit shembull në sy të krejt publikut, flasin më shumë se gjithçka tjetër. Ky është një realitet që mund të mos na vijë mirë.

Sigurisht që nuk na bën krenar, mirëpo vetëm një botë shqiptare në partneritet të ngushtë me BE-ne dhe SHBA-në do të garantojë kohezionin tonë si popull i vjetër dhe bashkëjetesën në paqe me fqinjtë tanë, që nuk është se kanë qenë historikisht fort dashamirës ndaj nesh.

Edhe konflikti i fundit në Ukrainë nuk bëri gjë tjetër vetëm se tentoi të zgjojë nga gjumi egërsitë e vjetra. Ndaj është kaq e rëndësishme Serbia sot për BE-në dhe SHBA-të.