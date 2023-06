Rritja e eksporteve të vajit të ullirit, lançohet nisma e ngritjes së kapaciteteve të sektorit

Prezantohet nisma e cila synon të forcojë eksportin e vajit të ullirit. Kjo iniciativë do të implementohet nga Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Shoqatën Shqiptare të Vajit të Ullirit, FED Invest si dhe me mbështetjen e RisiAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim, SDC, i implementuar nga “Helvetas”.