Kosova pengon mallrat nga Shqipëria! Të bllokuara në Morinë, vetëm se kamionët janë me targa serbe

Për shkak të ndalesës së hyrjes në Kosovë të kamionëve me targa të Serbisë dhe mallrave me origjinë serbe kamionët janë të bllokuar në anën e kufirit me Shqipërinë në Morinë. Disa nga kamionët janë në kufi prej tre ditësh pasi u është ndaluar hyrja për në Kosovë.

Kontrollet e sigurisë janë shtuar në pikën kufitare, ku për pasojë kolona e mjeteve transportuese edhe nga Shqipëria është e gjatë.

Kamionet jane ngarkuar me mallra ne Shqiperi, me destonacion tregun kosovar. Pshnje kamion eshte ngarkuar ne Tirane me mallra per Ferizaj dhe eshte bllokuar ne Morine, vetem sepse kamioni ka targa serbe. Disa kamione me mallra jane kthyer mprapsh dhe kane marre rrugen per te kaluar nga Maqedonia e Veriut. Pervec vonesave, kjo ka edhe kosto per biznesin dhe po demton edhe tragun shqiptar.

Kolonat në kufi u shtuan pasi Qeveria e Kosovës bëri të ditur se, për arsye të sigurisë, janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi më 15 qershor se “synimi ynë është siguria, e siguria fillon te kufijtë”.

Kurti këto komente i bëri gjatë një konference të përbashkët me ministrin e Brendshëm, Xhelal Sveçla, e cila u mbajt pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku morën pjesë autoritetet e institucioneve të sigurisë, drejtësisë dhe financave të Kosovës, pasi një ditë më parë, tre zyrtarë të Policisë së Kosovës u arrestuan nga forcat serbe në veri të vendit.