Petkoviç: Ambasadat nuk vendosin kur do të lirohen policët, jemi të shokuar me kërkesat e SHBA-së dhe Britanisë

“Jemi të shokuar me kërkesat e SHBA-së dhe Britanisë, në të cilat nuk e di se çfarë po kërkojnë nga Serbia për lirimin e policëve të arrestuar dhe askush nuk e përmend faktin se është e nevojshme lirimi i serbëve të pafajshëm. E shihni se çfarë hipokrizie. Nuk vendosim ne se kur do të lirohen policët, ne jemi shtet ligjor, këtë e vendos prokuroria dhe gjykata. Kjo nuk vendoset as nga ambasadat, as me ndonjë njoftim”, tha ai, duke përsëritur fjalët e Vuçiçit se Serbia është një vend serioz.

Ai gjithashtu thotë se “ne jemi në qoshe. Nuk kemi ku të tërhiqemi, nuk ka ku të tërhiqet populli serb”.

Në “konferencën e tretë të jashtëzakonshme”, e cila sipas tij, duhet të mjaftojë për të treguar seriozitetin e krizës në veri, ai ka përshkruar praninë e shtuar të forcave speciale të Policisë së Kosovës.

Petkoviç më pas njoftoi se serbët nga veriu do të “vendosin se çfarë dhe si do të veprojnë” në ditët në vijim.

“Sepse kjo është e padurueshme”, deklaroi ai.

Ai pohon se ata do të sjellin “vendime për veprime e tyre të mëtejsh֝ëm dhe gjithçka që do të ndodhë në periudhën e ardhshme do të varet nga serbët”.

Petkoviç konfirmoi se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç sot do të ketë bisedime me zyrtarë amerikanë dhe evropianë.