Shqipëria në El Pais për suksesin e agroturizmit, Krifca: Prezantimi i ofertës sonë unike

“El País” një nga gazetat më kryesore në Madrid, me rekord shitjesh në Spanjë, vjen me një superpromovim për Shqipërinë dhe agroturizmin, por edhe prezantimin e vizionit të politikave të MBZHR, me objektiv të qartë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë dhe ekonomisë rurale në tërësi.

Artikulli në prestigjozen “El País” sjell në retrospektivë, kohën e zhdukjes së një pjese të madhe të kooperativave bujqësore që i mbijetuan rënies së regjimit komunist në vitet ’90 dhe realitetetin sot, kur prodhimi i grurit, misrit, duhanit, mishit dhe produkteve të qumështit, shumë prej tyre tani kanë rimarrë shkëlqimin e dikurshëm, të ringjallur nga brezat e rinj që shkuan jashtë vendit por dhe orintimin dhe mbështetjen e duhur që po ndiqet në ridimensionimin e këtij sektori me të veçantat dhe potencialet që bart.

“El País” ndalet në historinë dhe suksesin e agrotuzimeve shqiptarë, nga jugu në veri të Shqipërisë, duke i prezantuar ato me veçoritë dhe karakteristikat që siç citon shkrimi, “ janë një dhuratë premtuese për bizneset e reja që lëvizin nga e kaluara bujqësore shqiptare në akomodime rurale, taverna dhe bodega të qëndrueshme nga receta tradicionale me një kthesë bashkëkohore, që tërheqin vëmendjen e turistëve të huaj”.

Sot fermerët, prodhuesit, krijuesit në kulinari dhe receta autentike, ruajtësit e traditës dhe sipërmarrësit në sektorin rural, janë përcjellit më të mire të vlerave të mëdha që magjepsin vizitorët në Shqipëri .

Etleva Xhajanka