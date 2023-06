Blinken thekson nevojën e angazhimit të drejtpërdrejtë në bisedimet SHBA-Kinë

Lidhur me marrëdhëniet kino-ruse, zoti Blinken tha se udhëheqësit kinezë e kanë siguruar përsëri SHBA-në se Kina nuk do ta furnizojë Rusinë me armë që mund të përdoren në luftën e paprovokuar të Kremlinit kundër Ukrainës.

“Duket qartë si një lloj prove për të parë se çfarë mund të bëjnë ata në lidhje me ndihmën ndaj Rusisë dhe Ukrainës. Me aq sa mund të them, motivi kinez është se ata duan të ruajnë qasjen në tregjet evropiane, duke ndihmuar Putinin sa më shumë që të jetë e mundur në të njejtën kohë, thotë Bradley Bowman me Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive