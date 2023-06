FED invest: Ambasadori Hollandez Vos, vlerëson kompaninë  eksportuese “Agro-LULAJ”

“Në Shkodër kishim kënaqësinë të mirëprisnim Ambasadorin e Holandës në Shqipëri, Shkëlqesinë e tij, Zotin Reinout Vos, në Kompaninë “Agro-LULAJ”, anëtar në FED invest”, thuhet ne njoftimin per shtyp te Fed invest.

Ardjan Lulaj, pronar i Kompanisë, i prezantoi ambasadorit Vos historikun, investimet dhe marrëveshjet që ka me eksportues të ndryshëm në Ballkan dhe Evropë.

Duke parë ecurinë e prodhimit dhe tregtimit, kërkesës së lartë në treg, por edhe kostos së ulët për kultivimin e bimëve medicinale, z. Ardjan rriti aktivitetin duke marrë me qira toka të braktisura. Sot, ai ka ngritur një magazinë moderne për ruajtjen dhe ambalazhimin e bimëve medicinale, sipas kërkesave bashkëkohore dhe prodhimi i tij në eksport shkon i certifikuar sipas Easy-CERT EEC834/20O7, me logon Agro-LULAJ. Kjo magazinë u ngrit falë mbështetjes me kredi nga FED invest.

Shpk Agro Lulaj operon në tregun e bimeve medicinale prej më shumë se 10-vitesh. Ka mbjellë bimë medicinale të ndryshme si Tmius, Lavande, sherebelë, në zonën e Malësisë së Madhe. Ka të punësuar rreth 40-persona në biznesin e tij, i cili ka fillesat si një biznes familjar dhe ende z. Ardjan e manaxhon kompaninë bashkë me bashkëshorten dhe dy djemtë e tij.

“Fara jonë autoktone jep prodhim bio, me aromë kumbuese dhe me vlera kurative të jashtëzakonshme”, shprehet ai.

Ambasadori i Holandës, zoti Reinout Vos, shprehu vlerësimet e tij për punën e bërë nga z. Lulaj dhe mbështetjen e FED invest-it në ndihmë të fermerëve dhe sipërmarrësve shqiptarë duke i ofruar shërbime të ndryshme financiare dhe jo financiare me anë të Qendrës ABA.