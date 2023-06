Jahti 121-vjeçar ku u realizua filmi “Agjenti 007” viziton Sarandën

Saranda vijon të jetë një nga destinacionet kryesore të vendit tonë për ankorimin e jahteve luksoze.

Porti i Sarandës bën të ditur se “një ikonë e vërtetë, jahti velier 121-vjeçar me tre shtylla veliere, Shenandoah of Sark, ka vizituar këto ditë qershori të Sarandës dhe është ankoruar në kalatën e jahteve në port”.

Jahti me një gjatësi prej 44 metrash dhe 8.17 metrash të gjerë, me peshë 300 GT, pamje klasike me kompjuterin moderne për komoditetin maksimal në bordin e tij.

I zbatuar në vitin 1902 në New York, SHBA dhe i rinovuar në 2018-2019, ai u ndërtua për performancën dhe lundrimin në distancë të gjatë në oqean dhe i ka shëtitur turistët e vet në qoshet më të mëdha të botës në ekstreme.

Në këtë jaht është realizuar një nga filmat më të famshëm të Hollywood-it “Agjenti 007”, “Golden Eye” me James Bond.

Nga janari deri në qershor të Sarandës ka një numër të lartë të turistëve të huaj, të cilët kanë hyrë me kroçera dhe jahte turistike.