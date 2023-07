Ambasada Amerikane në Prishtinë konfirmon takimin Hovenier-Rama: Shkëmbyen disa mendime

Ambasadori i ShBA në Kosovë, Jefferey Hovwnier, sot është parë në objektin e Kuvendit të Kosovës, derisa aty po qëndron edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama . Nga Ambasada Amerikane për Gazetën Express kanë se ambasadori Hovenier e ka takuar kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

Ambasada thonë se Hoven nderin që ka pasur më shumë të shkëmbej mendime me Edi Rama. “Në arritjen timen diplomatike, ambasadori Hovenier takohet shpesh me një lojë të përgjithshme të qeverisë. Ambasadori u nderua që pati të shkëmbyer mendimin me kryeministrin Rama”, ka deklaruar për Express një zëdhënës të Ambasadës Amerikane.

Kryeministri Edi Rama ka ardhur në Kosovë pas vizitës në Maqedoninë e Veriut./Express/