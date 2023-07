Hapet aksi rrugor Orikum- Dukat, zv.kryeministrja Balluku: Në qershor 2024 hapim dhe tunelin

“Jemi në një tjetër kantier sot në Vlorë. Jemi drejt përfundimit në pjesën më të madhe të tyre. Sot do të hapim Orikum dukat, një nga projektet më të rëndësishme që lidh Vlorën me tunelin e Llogorasë, kjo rrugë që do të hapet të gjitha automjetet do të shohin se rruga përfundoi në hyrje të tunelit”– u shpreh Belinda Balluku.

Në qershor të vitit 2024, sipas ministres Balluku do të përfundojë edhe hapja e tunelit.

Me hapjen e këtij aksi, përveç sigurisë në qarkullimin e mjeteve pritet që dhe trafiku të reduktohet akoma dhe më shumë në këtë zonë gjatë stinës së verës.