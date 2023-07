Pas gazit, ftesë investitorëve nga Azerbajxhani për investime në turizëm

Shqipëria do të ketë në dorë në fund të këtij viti planin e parë të gazifikimit që do të fillojë me projektin pilot të Korçës. Detajet u dhanë gjatë vizitës që Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, pati në Azerbajxhan. Pjesa e gazifikimit mori rëndësi të veçantë në takim duke pasur parasysh që Shqipëria është një nga tre vendet ku kalon gazsjellësi Trans-Adriatik që transmeton gaz nga fushat e Shah Deniz drejt Europës. Sipas Begajt Shqipëria, një tranzit i gazit, është tashmë një realitet duke marrë nga kjo përfitimet që sjell një projekt i kësaj natyre.

“Përfitimet e Shqipërisë nga TAP kanë qenë të shumta, si në planin ekonomik, ashtu edhe në atë të forcimit të peshës strategjike të Shqipërisë si portë dhe qendër rajonale për energjinë. Gazsjellësi Adriatiko-Jonian, do të kontribuojë akoma më shumë në rolin e Shqipërisë si shpërndarëse e gazit në rajon.

Shqipëria mirëpret vëmendjen e shtuar të Azerbajxhanit në zhvillimin e projekteve rajonale të energjisë, që do të afronte edhe më tej vendet e Ballkanit Perëndimor, teksa në të njëjtën kohë do të forconte edhe pozitat e tyre energjetike” do të shprehej z.Begaj.

Por teksa gjithmonë sa herë flitet për marrëdhëniet ekonomike mes vendeve në fokus është gazifikimi edhe në kontekstin e projekteve të zbatuara për Presidentin Begaj turizmi është një tjetër sektor ku investimet nga Azerbajxhani janë të mirëpritura. Aktualisht vendi po përjeton një rritje të shpejtë të vizitorëve dhe një vëmendje të shtuar të investimeve në sektor.

“Të dyja vendet tona e shohin turizmin me përparësi, si një sektor tejet të rëndësishëm për ekonominë. Për këtë arsye, thellimi i bashkëpunimit dhe prania e investimeve azere edhe në drejtim të turizmit janë të mirëpritura. Heqja e vizave është gjithashtu një tjetër mënyrë për të afruar më tej popujt tanë. Siç e përmenda, Presidenti Aliyev është një njeri që i përmbush premtimet në realitet, dhe sot më tha se heqja e vizave do të realizohet shumë shpejt” do të shprehej Presidenti në deklaratën për shtyp pas vizitës shtetërore në Azerbajxhan.