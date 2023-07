Përplasje mes Ramës e Vuçiqit në konferencën për shtyp

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama përmbylli të premten turin dyditor ballkanik me vizitën në Serbi, ku u takua me presidentin Aleksandër Vuçiq lidhur me Procesin e Berlinit. Më herët dje, kryeministri Rama vizitoi Bosnje dhe Hercegovinën dhe Malin e Zi, ku u prit nga autoritetet e larta shtetërore.

Kryeministri Edi Rama nisi dje turin dyditor në vendet e Ballkanit Perëndimor me vizita në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë dhe takime me zyrtarë të lartë të këtyre vendeve. Në 16 tetor 2023, Tirana do të presë samitin e radhës të Procesit të Berlinit.