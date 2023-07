Basha takim me qytetarët në Tiranë: Do të krijojmë një aleancë të gjerë politike. Hapja e PD ndaj të rinjve, prioritet!

Ish-Kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha, kandidat per kryetar i kesaj parti ne zgjedhjet qe do te zhvillohen se shpejti, në takimin e zhvilluar ne kryeqytet, ne lagjen ‘Ali Demit’ dhe ndal tek situata politike në vend.

Basha u shpreh se hapja e PD-së ndaj të rinjve dhe të rejave është një prioritet i vetëm. Basha shton se PD do të krijojë një aleancë të gjerë politike dhe qytetare duke i dhënë rëndësi votës.

REAGIMI:

Hapja e Partisë Demokratike ndaj të rinjve dhe të rejave është një nga prioritetet tona. Harmonizimi i frymës dhe i pasionit të rinisë me përvojën dhe profesionalizmin e kontribuuesve ndër vite, është një hap i madh në riorganizimin që kemi nisur, për t’i dhënë shqiptarëve një alternativë më të mirë.

Natyrisht pjesë e saj bëjnë shtetin të gjithë ata që duan ndryshimin, që duan të qeverisin dhe deputetët e vendosin.

Ne do të krijojmë një aleancë të gjerë politike dhe qytetare, që frikësohet dhe pasigurisë që ka pllakosur shoqërinë tonë, t’i kundërvihet me besimin e vërtetë dhe besimin e madh të mundshëm për të mirën, që shpresoj që të jetë një qytetar i madh, që nis me zhbërjen. e ndryshimeve kushtetuese të 2008-ës.

Që zëri i vullnetit të mirë të dëgjohet, vullneti i tire të nivelit të lartë dhe interesave të tyre të mbrohen, të punojmë të fortët që kanë të bëjnë me kushtet e brendshme që janë në funksion të tyre, duke hapur listat, politikën e kaluar përmes vetting-ut, mandatin e kryeministrit, garantuar. votën e diasporës, duke i dhënë më shumë kompetenca Parlamentit dhe Presidentit të Republikës, për të garantuar kontrollin dhe balancën e pushtetit.