Nëntë sekrete të pabesueshme të fshehura në kryeveprat e artit

Duhet një lupë ‘e mprehtë’ për të kuptuar veprat e artistëve si Da Vinçi, Mikelanxhelo apo Pikaso. Në Kapelën Sistine në Romë, shtëpia e tavanit më të famshëm në botë fshihet një detaj misterioz.

Artisti italian Michelangelo, autori i kësaj kryeveprës “Krijimi i Adamit” ishte i njohur gjerësisht për studimin e tij të anatomisë njerëzore. Ekspertët e artit argumentojnë se pjesa e djathtë e pikturës është një përshkrim i saktë anatomik i një truri të zgjeruar. Për ta vërtetuar këtë, provoni të mbivendosni një foto të organit dhe veprës së artit. Truri i vogël, nervi optik dhe gjëndra e hipofizës janë të gjitha aty. Edhe shalli duket se përputhet me arterien vertebrale. Disa studiues mendojnë se ishte mënyra e Mikelanxhelos për të përshkruar dijen dhe mençurinë.

Duke ecur përpara, ju kapni një tren dhe mbërrini në Firence! Koha për një pushim të shpejtë, më pas drejt Në Galerinë Accademia në Fierence ndodhet një nga skulpturat më të famshme të artit, “Davidi i Michelangelos”.

Davidi është një mrekulli prej mermeri 17 metra e gjatë. Ajo u gdhend për rreth tre vjet. Misteri që e rrethon është të kuptojmë shprehjen e vërtetë të statujës. Duke e parë nga poshtë, do të mendoni se fytyra e tij është e qetë dhe paqësore. Por historianët e artit argumentojnë se kjo vepër është keqkuptuar kryesisht. Mesa duket trupi i tij fsheh një histori krejt tjetër!

Hidhni një vështrim më të afërt dhe do të vini re se vetullat e tij janë të vrenjtura dhe venat në krahët e tij janë shumë të dukshme. Ideja e Mikelanxhelos ishte të përshkruante Davidin pikërisht përpara një konfrontimi të rëndësishëm, kështu që ndoshta ai nuk ishte aq i qetë në fund të fundit

Shumë piktura të famshme në Galerinë Uffizi. por ju po shikoni Primavera… ose “Pranvera” e Botticellit. Kjo vepër arti është misterioze që nga fillimi: ekspertët nuk mund të thonë vitin e saktë kur është porositur. Ai mbeti pa titull për vite me radhë derisa piktori Giorgio Vasari propozoi një emër. Zakonisht, kur kritikët dhe shikuesit e admirojnë këtë pikturë, ata fokusohen në figurat në plan të parë. Por në këtë rast, puna aktuale qëndron në atë që Botticelli pikturoi mbi 46 lloje të ndryshme bimësh me saktësi pothuajse identike. Dhe në pikturë në përgjithësi, këto figura të bimëve përsëriten mbi 200 herë.

Në Muzeun e Luvrit në Paris është kryevepra e Leonardo da Vinçit “La Gioconda” ose Mona Liza, e cila është e mbushur me shumë teori dhe mister. Një teori që ekziston thotë se Mona Lisa mund të jetë një autoportret i vetë Da Vinçit. Historianët kanë krahasuar tërësisht fytyrën e da Vinçit dhe atë të Mona Lizës, dhe merrni me mend se çfarë. Duket se janë jashtëzakonisht të ngjashme. Oh, dhe pastaj është teoria e buzëqeshjes. Dentisti dhe eksperti i artit Joseph Bartoëski pretendon se ka zbuluar sekretin e nënqeshjes së Mona Lizës. Ai thotë se shprehja e saj e ngushtë e fytyrës është një tregues tipik i dikujt që ka humbur dhëmbët e përparmë, a mund të jetë kështu?

Gjithashtu, në vitin 2010 Komiteti Italian për Trashëgiminë Kulturore gjeti një koleksion simbolesh të fshehura në pikturë. Këto janë të dukshme vetëm përmes lenteve zmadhuese shumë teknologjike, por ato treguan se Leonardo ka gdhendur një LV brenda syrit të djathtë të Mona Lizës. Ekspertët supozojnë se ky është nënshkrimi i da Vinçit. Por simbolet e tjera, një CE në syrin e majtë dhe një 72 në harkun e urës së sfondit janë ende shumë misterioze.

Në muzeun Rijksmuseum në Amsterdam nodhet një pikturë specifike e Rembrandtit që fsheh një histori misterioze. “Night Watch” është një nga pikturat më të famshme të Rembrandt, por ekspertët argumentojnë se emri i pikturës dhe përmbajtja e saj nuk përputhen. Piktura përshkruan një grup të madh për t’u nisur në një mision.

Teknika e Rembrandt quhet chiaroscuro, duke theksuar kontrastin midis dritës dhe hijes. Deri në vitin 1947, kritikët e artit besonin se piktori po përshkruante një skenë nate. Por kur piktura u pastrua nga një shtresë e trashë pluhuri, u bë e qartë se skena po ndodhte në mes të ditës, me diellin që rridhte poshtë nga lart majtas. Tani, është tepër vonë për të ndryshuar emrin e saj në The Day Watch.

Në Amsterdam mund të gjeni një muze kushtuar artit të Van Gogh. A e dini se ai pikturoi mbi 900 piktura gjatë një periudhe mbresëlënëse prej vetëm 10 vitesh? Gjithsesi, Muzeu Van Gogh pret koleksionin më të madh të pikturave të lulediellit që ndoshta do të shihni në të gjithë jetën tuaj.

Në fakt, pothuajse të gjitha pikturat e Van Gogh kanë mbërmbajtje nuancash të verdha. Kjo veçori e artit të tij mund të jetë rezultat i mënyrës sesi ai e pa botën. Disa ekspertë të artit kanë spekuluar se një nga mjetet juridike të Van Gogh ndryshoi perceptimin e tij të ngjyrave, duke e bërë atë të shohë më verdhë rreth tij.

Mund të kaloni orë të tëra duke parë pikturën e Jan van Eyck-ut “Arnolfini Portrait” në Galerinë Kombëtare të Mbretërisë së Bashkuar dhe të mos ju duket asgjë e pazakontë. Në plan të parë duket një çift i kapur dorë për dore. Por nëse zmadhoni pasqyrën në mur, do të shihni dy persona të tjerë në dhomë! Ekspertët e artit thonë se figura mashkullore në pikturë ka duart e ngritura për të përshëndetur këta dy persona të parë në pasqyrë dhe se një nga figurat është vetë Van Eyck! Mbi pasqyrë, do të shihni nënshkrimin e tij madhështor: “Jan van Eyck ishte këtu. 1434”.

Caravaggio, piktori i njohur italian i Rilindjes, la një vezë të vogël të Pashkëve në një nga pikturat e tij të famshme “Bacchus” (ba·kuhs). Kjo është paksa e vështirë për t’u dalluar. Në kavanozin gjysmë të mbushur në këndin e poshtëm majtas të pikturës, ka një autoportret të vogël të vetë piktorit të fshehur mes lëngut.

Për të parë qartë imazhin, duhet ndihma e teknologjisë së sofistikuar ose të paktën një lente zmadhuese shumë efikase. Por është aty: një figurë mashkulli, i njohur ndryshe si Caravaggio, me një furçë në dorë. Fakt argëtues: autoportreti i vogël u vu re për herë të parë në vitin 1922, mbi 300 vjet pas përfundimit të pikturës. Ajo u harrua për shkak të konservimit të dobët.

Koleksioni i madh i Institutit të Artit në Çikago ka një pikturë të mirënjohur nga Pablo Picasso “Kitaristi i Vjetër”. Sekreti i kësaj pikture është aq mirë i fshehur sa ka nevojë edhe për ndihmën e makinerive me rreze x dhe teknologjisë. Picasso pikturoi Kitaristin e Vjetër mbi një pikturë tjetër të papërfunduar. Ne mund të shohim qartë skicat dhe format e një figure femërore gjysmë të vizatuar nga e cila Picasso hoqi dorë në mes të punës. Artistët e rinj të kohës e përdornin atë mënyrë për të kursyer para mjaft shpesh, pasi kanavacat ishin të shtrenjta.