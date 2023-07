Kryeministri bullgar Nikolaj Denkov: Ka provokime të vazhdueshme nga ana e institucionit presidencial

“Unë nuk do të hyj në atë ton,” vuri në dukje Denkov. “Gjithmonë kam thënë që institucionet duhet të respektojnë njëri-tjetrin”, komentoi kryeministri.

“Unë do të përgjigjem në atë mënyrë që mendoj se duhet të përgjigjet institucioni që unë përfaqësoj,” tha Nikolaj Denkov dhe shtoi se ai do të flasë në një mënyrë që mbron interesat kombëtare bullgare.

Kryeministri lexoi disa citate nga Deklarata e Madridit më 29 qershor 2022: “Rusia duhet të ndalojë menjëherë këtë luftë dhe të tërhiqet nga Ukraina”, “Ne jemi në mbështetje të plotë të qeverisë dhe popullit të Ukrainës dhe mbrojtjen e tyre heroike të vendit të tyre. ” , “Ne riafirmojmë mbështetjen tonë të pakushtëzuar për pavarësinë e Ukrainës dhe integritetin territorial brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht, duke përfshirë ujërat ndërkombëtare”, “Federata Ruse është kërcënimi më domethënës dhe i drejtpërdrejtë për sigurinë e shteteve anëtare të Traktatit të Atlantikut të Veriut, si si dhe të paqes dhe stabilitetit në zonën euro-atlantike”.

“Pyetja ime është se kur e kishte mendimin presidenti ynë – kur i nënshkroi këto citate, apo kur sot përsërit disa rekuizita ruse që nuk kanë të bëjnë fare me atë që paraqesin si qëndrim anëtarët e BE-së dhe NATO-s”, komentoi Denkov. “Interesi kombëtar bullgar është të ndalojë luftën, me tërheqjen e trupave nga Ukraina nga Rusia, me anëtarësimin e Ukrainës në NATO dhe ne ndërtojmë kapacitetet tona mbrojtëse në përputhje të plotë me planet rajonale që NATO miratoi në Vilnius”, tha kryeministri. tha gjithashtu.

I pyetur për një koment për fjalët e presidentit Rumen Radev nga sot se ai dëshiron të bëjë të qartë se Ukraina insiston në këtë luftë, Denkov theksoi: “Përkundrazi, ai që insiston për ta bërë këtë luftë është rrethi rreth Putinit. Ata e filluan këtë luftë. E them përsëri, mënyra më e shpejtë për ta ndalur këtë luftë është që po ky rreth t’u thotë trupave të tij – “Tërhiqeni”.