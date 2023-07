Trofeu i Botërorit të vazjave ka mbërritur në Wellington

Trofeu origjinal i Kupës së Botës për Vajza FIFA 2023 ka mbërritur në Wellington. Pasi vizitoi të 32 shtetet, kombëtaret e të cilëve janë kualifikuar në këtë në turne, trofeu do të shoqërohet në Wellington nga legjenda e FIFA-s, Carli Lloyd dhe kampionia e botës në futboll, Lia Lewis. Kombëtarja angleze ka zgjedhur Bregun e Diellit si kampin e tyre si bazë për Kupën e Botës FIFA 2023 për vajza. Stadiumi i Bregut Qendror është si parajsë. Me pamjen që ai ofron është një vend i veçantë jo vetëm në futbollin australian, por edhe në atë botëror. Ndërkohë që ekipet kombëtare pjesëmarrëse në botëror kanë nisur të mbërrijnë njëra pas tjetrës në qytetet ku do të zhvillohen ndeshjet. Qytetet pritëse të Kupës së Botës FIFA 2023 për vajza, që nis në 20 korrik 2023 janë:

Australia – Adelaide, Brisbein, Melburn, Përth, Sidnej

Zelanda e Re – Auckland, Danedin, Hamilton, Wellington

Sipas shortit, ndeshja hapëse e Kupës së Botës për femra do të jetë ajo midis Australisë dhe Koresë së Jugut.