Botërori i notit ngre siparin

Kampionati Botëror i notit në Fukuoka të Japonisë ka ngritur zyrtarisht siparin e tij, ndërsa është zhvilluar dhe ceremonia e hapjes, e cila ka ardhur drejtpërsëdrejti në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar. 190 vende pjesëmarrëse, mes të cilëve dhe Shqipëria, që do të konkurrojë me katër notarë, Lavdaniti, Xhemollari, Ducaj dhe Rock, do të shijojnë Fukuokan për dy javë.

Hedhje nga trampolina, not i sinkronizuar, noti me të gjitha disiplinat në pishinë, not i hapur dhe vaterpolo janë disa nga disiplinat e këtij Botërori, që përfundon më 30 korrik. Madje në një shumicë do të jetë dhe kualifikim për në Lojërat Olimpike “Paris 2024”.

Delegacionet pjesëmarrëse janë përshëndetur nga presidenti i Federatës Botërore të Notit, Al Musallam, kryetari i Bashkisë së Fukuokas, Soishiro Takahima, si dhe presidenti i Komitetit Organizator të Botërorit të Notit, Daishi Suzuki. Një Kampionat Botëror, i cili u rikthye nga Fukuoka pas 22 vitesh, ndërsa bashkë me sportin, të gjithë do të mund të shijojnë gjithçka të bukur që lidhet dhe me qytetin japones. Princi dhe princesha e kurorës, Akishino, kanë dhënë dhe bekimin e tytr për hapjen zyrtare të këtij Botërori, atje ku do të mund të konfirmohen shumë legjenda, në mënyrë të veçantë në not. Pra 16 ditë të mbushura plot me Botërorin e Notit në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar.