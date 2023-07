Shqipëria U-20, tjetër humbje

Shqipëria e moshës deri në 20 vjeç në basketboll për djem ka pësuar humbjen e pestë në Kampionatin Europian, Divizioni B, që është duke u zhvilluar në Shkup të Maqedonisë së Veriut.

Ashtu sikurse në ndeshjen ndaj Zvicrës, edhe ndaj Sllovakisë ka ardhur një tjetër humbje me dy pikë diferencë në një ndeshje të cilët tanët e kanë kryesuar në pjesën më të madhe të takimit. 19-15 perioda e parë për tanët. Më pas 27-16 e dyta për kuqezinjtë, të cilët në pushim kanë kryesuar 46-31. Madje edhe periodën e tretë e kanë fituar po lojtarët tanë, 15-14 dhe në total 61-45. Por pikërisht perioda e katërt dhe e fundit ka qenë shkatërruese për tanët, të cilët e kanë menduar ndeshjen e fituar dhe janë pushtuar nga euforia. 27-9 për Sllovakinë, që përmbys në 72-70.

Në këtë ndeshje, lojtari më i mirë i Shqipërisë së moshës deri në 20 vjeç, Xhuljan Tola me 21 pikë të shënuara, 11 kapje topi në tabelë, 5 asiste, 4 bllokime të aksionit të kundërshtarit dhe 1 rrëmbim të topit të kundërshtarit në aksion e sipër. Dy ndeshjet e radhës të Shqipërisë janë të shtunën në ora 11:00 me Luksemburgun dhe të dielën në ora 09:00 me Azerbajxhanin për të mbyllur pjesëmarrjen në Europianin e moshës deri në 20 vjeç.