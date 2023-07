Opozitën e ka shkatërruar Edi Rama me para të pista

Ka shumë individë, që natyrisht me qëllime të qarta politike kundër opozitës reale, të cilët për skandalet e Ramës, të qeverisë së tij dhe “Rilindjes” në tërësi, fajin ia transferojnë opozitës, duke deklaruar se “një opozitë ndryshe do ta kishte larguar këtë qeverisje skandaloze”…

Unë kam një mendim ndryshe:

Së pari, opozitën e ka shkatërruar Edi Rama, që me paratë e pista ka ndërhyrë sa herë i është dashur, madje së fundmi duke paguar majmërisht edhe drejtues të FBI së SHBA për të shkatërruar opozitën e një “fshati” me demokraci dhe ekonomi të brishtë…

Së dyti, Rama dhe “Rilindja” kane instaluar në vend një diktaturë të oligarkisë që nuk të godet përballë, por pas krahëve, duke përdorur shumë para të vjedhura përmes këtij regjimi…

Se treti, nuk është opozita formacion ushtarak që të rrëzojë e largojë këtë lloj “diktature” të ngritur nga “Rilindja”, që duke siguruar mbështetjen nga jashtë përmes kompromentimit me paratë e Aleksit dhe vetë prezencën e tij, e ka bërë të papërgjegjshme dhe arrogante mazhorancën që kontrollon gjithçka.

Së fundmi, hiqeni nga mendja se ndonjë opozitë e vërtetë do ta çmontojë këtë të keqe të madhe. Edhe nëse kjo do të mund të ndodhte një ditë, kjo nuk do të ishte për meritë të opozitës reale, duke qenë ndërkohë kjo një fitore e hidhur dhe e përkohshme në kurriz të shqiptarëve, që duhet të ndërgjegjësohen tani dhe pa asnjë vonesë se gradualisht me largimin e të rinjve, trurit e profesionistëve, opozita veçse dobësohet dhe shqiptaria po shuhet, duke e çuar atë drejt fshirjes nga harta e globit dhe shqiptareve po iu jepet mundësia të shpërndahen nëpër botë duke mbetur fatkeqësisht ndoshta edhe pa atdhe.