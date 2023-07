Muzikali “Mamma mia”/ Shfaqja me këngët e ABBA në amfiteatrin e liqenit

Mamma Mia- The Musical, bazuar ne këngët më të njohura të ABBA-ve vjen për herë të parë live për publikun shqiptar në datat 25 dhe 26 Korrik në Amfiteatrin e Liqenit të Tiranës.

Komedia muzikore, me libra të përshtatur në shqip dhe me këngët origjinale në anglisht, do të vijë me regji nga Altin Basha dhe skenografi nga Iliriana Basha.

Komedia muzikore “Mamma Mia” nis me historinë e Sophie-se, e cila ka ftuar në martesën e saj me Sky-in, tre baballarët e saj të mundshëm… Ajo kupton, nga ditari i nënës së saj, Donnes, se është fryt i dashurisë së tre historive romantike gjate një muaji 21 vjet më parë…

Kjo komedi muzikore, e sjellë në stilin Musical, është një sfidë e madhe për të gjithë protagonistet e shfaqjes, të cilët njëherësh aktrojnë, kërcejnë dhe kendojnë ‘live’.

Emocionet, humori, muzika e bandit dhe e protagonisteve ‘live’ premtojnë një shfaqje me nivel të kalibrit botëror.