Sa vezë mund të hani në javë?

Shpesh të lidhura me një mëngjes të shëndetshëm ose të përdorura si përbërës në receta të shumta, vezët janë një burim i vlefshëm i proteinave, vitaminave dhe mineraleve.

Megjithatë, pyetja më e zakonshme është se sa vezë mund të konsumoni për një shëndet të mirë.

Sasia e vezëve që mund të konsumojë çdo javë varet nga disa faktorë si gjendja shëndetësore, mënyra e jetesës dhe dieta individuale. Nuk ka një numër fiks, universal që i përshtatet të gjithëve, por udhëzimet dietike në shumë vende ofrojnë rekomandime të përgjithshme.

Miti i kolesterolit të vezëve- Për një kohë të gjatë, është menduar se konsumi i vezëve lidhet ngushtë me kolesterolin. Megjithatë, hulumtimet e fundit si ai i Shoqatës Amerikane të Zemrës kanë treguar se marrja e kolesterolit me dietë ka një ndikim minimal në kolesterolin në gjak për shumicën e njerëzve. Mëlçia prodhon kolesterol endogjen sipas nevojave të trupit, duke reduktuar kështu efektin e burimeve dietike të kolesterolit.

Vezët dhe shëndeti kardiovaskular- Lidhja midis konsumit të vezëve dhe shëndetit kardiovaskular ka qenë objekt i studimeve të gjera shkencore. Hulumtimet kanë treguar se, për shumicën e njerëzve, konsumimi i vezëve në sasi të moderuar nuk rrit ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Në fakt, vezët madje mund të ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të kolesterolit në gjak duke rritur kolesterolin HDL (lipoproteinë me densitet të lartë), i njohur si “kolesteroli i mirë”.

Përfitimet shëndetësore të vezëve- Vezët ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore. Ato janë një burim i plotë i proteinave me cilësi të lartë, duke siguruar të gjitha aminoacidet thelbësore që i nevojiten trupit për rritjen dhe riparimin e indeve. Proteinat e vezëve janë lehtësisht të tretshme gjë që mund të jetë e dobishme për kontrollin e peshës.

Ndryshime në përbërjen e vezëve- Përbërja e vezëve mund të ndryshojë në varësi të dietës së pulave që i prodhojnë ato. Pulat e ushqyera me një dietë të pasur me omega-3 ose lëndë ushqyese të tjera mund të prodhojnë vezë me një përqendrim më të lartë të këtyre lëndëve ushqyese. Disa studime sugjerojnë se vezët e pasuruara me omega-3 mund të ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të omega-3 në trup.

Nuk ka një kufi specifik të vezëve që mund të hahen në javë, por përfshirja e vezëve në një dietë të shëndetshme mund të sjellë përfitime të shumta shëndetësore. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave, vitaminave dhe mineraleve thelbësore dhe ndikimi i tyre në kolesterolin në gjak është përgjithësisht minimal për shumicën e njerëzve. Megjithatë, është gjithmonë e rëndësishme të merret parasysh ekuilibri dhe shumëllojshmëria në dietën e përgjithshme. Konsultohuni me një nutricionist ose mjek për këshilla të përshtatura për nevojat individuale.