EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096
10 May 2026
Osmani akuzon LVV: Ia refuzuan popullit 51% vetëm për të eliminuar një presidente që u ul me presidentin e ShBA-së SHBA-të sekuestrojnë uraniumin e pasuruar nga Venezuela Trump: Do të mjaftonin dy javë për të goditur të gjitha objektivat në Iran Teherani mohon rrjedhjen e naftës pranë ishullit Kharg Apple afër finalizimit të AirPods Ultra me kamera dhe AI
Abelard Tahiri nuk do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit

Abelard Tahiri nuk do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), i cili tha se do të qëndrojë pranë kryetarit të partisë, Bedri Hamza, për ta mbështetur në fushatën zgjedhore.

“Do të jem pranë Kryeministrit Bedri Hamza, duke mbështetur Partinë Demokratike të Kosovës për të arritur fitoren e merituar, një fitore që do ta çojë Kosovën përpara në rrugën e saj euroatlantike dhe do të forcojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian”, ka shkruar Tahiri në Facebook.

Ai ka shprehur mirënjohje për votuesit dhe përkrahësit e PDK-së, duke theksuar se angazhimi i tij politik dhe përkushtimi ndaj vlerave demokratike do të vazhdojnë edhe pse nuk do të jetë në listën zgjedhore.

