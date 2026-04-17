Abissnet Superiore drejt fundit/ Gara e fortë për “Final Four”, kalendari i pretendentëve

· 2 min lexim

Kampionati Abissnet Superiore po hyn në fazën më vendimtare të sezonit të rregullt, teksa gara për katër vendet e “Final Four” mbetet shumë e hapur dhe emocionuese.

Vllaznia është skuadra e parë që ka siguruar matematikisht pjesëmarrjen në Final Four. Shkodranët kryesojnë renditjen me 59 pikë dhe kanë qenë një nga ekipet më të qëndrueshme gjatë gjithë sezonit.

Në vendin e dytë renditet AF Elbasani me 56 pikë. Verdheblutë janë shumë pranë sigurimit të “Final Four” dhe nëse arrijnë të fitojnë në transfertë ndaj Teutës këtë fundjavë, do të bëhen skuadra e dytë që siguron matematikisht një vend mes katër më të mirave.

Në vendin e tretë qëndron kampionia në fuqi Egnatia me 54 pikë, e cila gjithashtu është në një pozicion shumë të favorshëm për të siguruar pjesëmarrjen në Final Four në javët e mbetura të kampionatit.

Ndërkohë, beteja më e fortë është për vendin e katërt. Dinamo City dhe Partizani ndajnë nga 44 pikë dhe mbajnë aktualisht vendin e katërt dhe të pestë në renditje, duke e bërë garën mes tyre shumë të fortë në javët e fundit.

Në garë mbetet edhe Teuta me 38 pikë, e cila ende ka shanse për t’u afruar me zonën e “Final Four” nëse arrin rezultate pozitive në ndeshjet e mbetura.

Me vetëm pak javë të mbetura deri në përfundimin e sezonit të rregullt të Abissnet Superiore, çdo pikë bëhet vendimtare dhe gara për të siguruar një vend në “Final Four” pritet të mbetet e hapur deri në javët e fundit të kampionatit.

Kalendari i AF Elbasanit

Teuta–AF Elbasani

AF Elbasani–Vllaznia

Vora–AF Elbasani

Bylis–AF Elbasani

AF Elbasani–Tirana

Kalendari i Egnatias

Egnatia–Flamurtari

Egnatia–Vora

Dinamo City–Egnatia

Egnatia–Partizani

Teuta–Egnatia

Kalendari i Dinamo City

Dinamo City–Tirana

Flamurtari–Dinamo City

Dinamo City–Egnatia

Dinamo City–Vora

Partizani–Dinamo City

Kalendari i Partizanit

Partizani–Bylis

Tirana–Partizani

Partizani–Flamurtari

Egnatia–Partizani

Partizani–Dinamo City

Kalendari i Teutës

Teuta–AF Elbasani

Bylis–Teuta

Teuta–Tirana

Flamurtari–Teuta

Teuta–Egnatia

