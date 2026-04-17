Abissnet Superiore drejt fundit/ Gara e fortë për “Final Four”, kalendari i pretendentëve
Kampionati Abissnet Superiore po hyn në fazën më vendimtare të sezonit të rregullt, teksa gara për katër vendet e “Final Four” mbetet shumë e hapur dhe emocionuese.
Vllaznia është skuadra e parë që ka siguruar matematikisht pjesëmarrjen në Final Four. Shkodranët kryesojnë renditjen me 59 pikë dhe kanë qenë një nga ekipet më të qëndrueshme gjatë gjithë sezonit.
Në vendin e dytë renditet AF Elbasani me 56 pikë. Verdheblutë janë shumë pranë sigurimit të “Final Four” dhe nëse arrijnë të fitojnë në transfertë ndaj Teutës këtë fundjavë, do të bëhen skuadra e dytë që siguron matematikisht një vend mes katër më të mirave.
Në vendin e tretë qëndron kampionia në fuqi Egnatia me 54 pikë, e cila gjithashtu është në një pozicion shumë të favorshëm për të siguruar pjesëmarrjen në Final Four në javët e mbetura të kampionatit.
Ndërkohë, beteja më e fortë është për vendin e katërt. Dinamo City dhe Partizani ndajnë nga 44 pikë dhe mbajnë aktualisht vendin e katërt dhe të pestë në renditje, duke e bërë garën mes tyre shumë të fortë në javët e fundit.
Në garë mbetet edhe Teuta me 38 pikë, e cila ende ka shanse për t’u afruar me zonën e “Final Four” nëse arrin rezultate pozitive në ndeshjet e mbetura.
Me vetëm pak javë të mbetura deri në përfundimin e sezonit të rregullt të Abissnet Superiore, çdo pikë bëhet vendimtare dhe gara për të siguruar një vend në “Final Four” pritet të mbetet e hapur deri në javët e fundit të kampionatit.
Kalendari i AF Elbasanit
Teuta–AF Elbasani
AF Elbasani–Vllaznia
Vora–AF Elbasani
Bylis–AF Elbasani
AF Elbasani–Tirana
Kalendari i Egnatias
Egnatia–Flamurtari
Egnatia–Vora
Dinamo City–Egnatia
Egnatia–Partizani
Teuta–Egnatia
Kalendari i Dinamo City
Dinamo City–Tirana
Flamurtari–Dinamo City
Dinamo City–Egnatia
Dinamo City–Vora
Partizani–Dinamo City
Kalendari i Partizanit
Partizani–Bylis
Tirana–Partizani
Partizani–Flamurtari
Egnatia–Partizani
Partizani–Dinamo City
Kalendari i Teutës
Teuta–AF Elbasani
Bylis–Teuta
Teuta–Tirana
Flamurtari–Teuta
Teuta–Egnatia
