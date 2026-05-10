Abissnet Superiore: Vora siguron qëndrimin në elitë, Bylisi bie në Kategorinë e Parë
Vora fiton 5-2 derbin e mbijetesës përballë Bylisit dhe siguron qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar, ndërsa mallakastriotët bien në Kategorinë e Parë.
Plot 7 gola janë shënuar në sfidën që u transmetua në RTSH 2. Kasalla (2 gola), Daka (2 gola) dhe Karrica shënuan për vendasit, ndërsa Ualison dhe Emini për miqtë.
Paskësaj fitoreje Vora u ngjit në kuotën e 42 pikëve dhe falë golavarazhit më të mirë se Teuta siguroi qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar.
Bylisi me 41 pikë, zbret në vendin e parafundit në renditje dhe bie direkt në Kategorinë e Parë.
