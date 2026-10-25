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25 Tet 2026
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Mali i Zi

Arrestohet i dyshuari për tentativë vrasjeje në Nikshiq, u dorëzua vetë në polici

R.Sh. (44) dyshohet se më 17 tetor qëlloi disa herë mbi bashkëqytetarin M.T. përpara një lokali në Nikshiq, duke e plagosur në gjoks dhe në krahun e majtë.

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Policia e Malit të Zi ka arrestuar R.Sh. (44) nga Nikshiqi, i dyshuar për tentativë vrasjeje ndaj bashkëqytetarit të tij M.T., siç njofton Vijesti. Sipas njoftimit të Drejtorisë së Policisë, i dyshuari u dorëzua sot vetë te oficerët e Departamentit të Sigurisë në Nikshiq, i shoqëruar nga avokati i tij.

Ngjarja për të cilën ai dyshohet ka ndodhur më 17 tetor. Atë mbrëmje, rreth orës 22:30, përpara një lokali në Nikshiq, pas një konflikti të shkurtër verbal, R.Sh. dyshohet se qëlloi disa herë me armë zjarri në drejtim të M.T.

Si pasojë e të shtënave, M.T. pësoi plagë me armë zjarri në gjoks dhe në krahun e sipërm të majtë.

Policia kreu këqyrjen e vendit të ngjarjes, ku sekuestroi gjurmë, mes tyre edhe gëzhoja, ndërsa gjeti dhe sekuestroi edhe armën që dyshohet se u përdor në ngjarje.

I dyshuari, me kallëzim penal, do të dërgohet brenda afatit ligjor te prokurori shtetëror në Prokurorinë e Lartë Shtetërore në Podgoricë, për tentativë vrasjeje dhe për mbajtje të paligjshme të armëve dhe mjeteve shpërthyese.

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