S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 % S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205 EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
Lufta e Iranit: Çfarë po ndodh në ditën e 44-t të konfliktit SHBA-Iran? Barça fiton derbin kundër Espanyol dhe kalon në +9 ndaj Realit “Paris-Roubaix 2026”, fenomeni Pogaćar sfidon kampionin Mathieu van der Poel në “Ferrin e Veriut” Marie-Louise Eta merr drejtimin e Union Berlin, e para trajnere femër që drejton një ekip të pesë kampionateve më të mira të Europës UEFA zgjedh Turpin për ndeshjen Atlético-Barça
Barça fiton derbin kundër Espanyol dhe kalon në +9 ndaj Realit

· 1 min lexim

Në Spotify Camp Nou, Barcelona dominoi derbin katalanas kundër Espanyol duke fituar me rezultatin 4-1, duke zgjidhur gjithçka në pjesën e parë me dy golave ​​të Ferran Torres. Blaugranat kontrolluan ndeshjen dhe në pjesën e dytë, por Espanyol arriti të rikthehej në lojë falë Lozanos.

Yamal më pas shënoi golin e tretë përpara se Rashford të shënonte të katërtin. Këto janë tri pikë të çmuara për katalanasit në krye të tabelës, duke pasur parasysh një tjetër gabim për Real Madridin, të cilët janë nëntë pikë prapa me shtatë ndeshje të mbetura.

Barcelona mban vendin e parë me 79 pikë, ndërsa Reali në vend të dytë me 70 pikë. Espanyol ndodhet në kuotën e 38 pikëve në vend të 10-të.

