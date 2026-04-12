Barça fiton derbin kundër Espanyol dhe kalon në +9 ndaj Realit
Në Spotify Camp Nou, Barcelona dominoi derbin katalanas kundër Espanyol duke fituar me rezultatin 4-1, duke zgjidhur gjithçka në pjesën e parë me dy golave të Ferran Torres. Blaugranat kontrolluan ndeshjen dhe në pjesën e dytë, por Espanyol arriti të rikthehej në lojë falë Lozanos.
Yamal më pas shënoi golin e tretë përpara se Rashford të shënonte të katërtin. Këto janë tri pikë të çmuara për katalanasit në krye të tabelës, duke pasur parasysh një tjetër gabim për Real Madridin, të cilët janë nëntë pikë prapa me shtatë ndeshje të mbetura.
Barcelona mban vendin e parë me 79 pikë, ndërsa Reali në vend të dytë me 70 pikë. Espanyol ndodhet në kuotën e 38 pikëve në vend të 10-të.
The post Barça fiton derbin kundër Espanyol dhe kalon në +9 ndaj Realit appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.