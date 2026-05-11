Katër ministri të reja pa buxhet, rrezikojnë të mbyllin mandatin pa bërë ndonjë punë Llapi e Ferizaj lëshojnë pikë të rëndësishme në luftën e mbijetesës Dua Lipa padit kompaninë e madhe teknologjike Samsung, zbardhet dokumenti me arsyen Vizitë historike! Trump mbërrin në Pekin të mërkurën, zbardhet axhenda e diskutimeve Si e sëmura burrin tim vetëm me disa fjalë? Një rrëfim për efektin nocebo
La Liga

Barcelona fiton El Clasico-n dhe titullin kampion për këtë sezon. Nis festa në “Camp Nou” (video)

· 1 min lexim

Barcelona ka fituar titullin kampion në La Liga për sezonin 2025/2026, për vitin e dytë rresht. Ky është titulli i 29-të në histori për katalanasit, ndërkohë që Real Madrid ka 36.

Titulli i 29-të kampion është fituar dhe festuar në mënyrën më të mirë të mundshmë për Barcelonën, duke fituar El Clasico-n ndaj Real Madridit, me shifrat 2-0.

Katalanasit gjetën avantazhin që në minutën e 9-të. Ishte Marcus Rashford që ekzekutoi një goditje dënimi në mënyrë perfekte, duke dërguar topin në rrjetën e Thibaut Courtois. SHIKOGOLIN1

Në minutën e 18-të, Ferran Torres dyfishon shifrat, pas një topi në zonë dhe asistit fantastik me thembër të Dani Olmo. SHIKOGOLIN2 Në minutën e 38-të, Rashford i afrohet golit të dytë personal dhe të tretit për Barcelonën, por Thibaut Courtois bën një pritje fantastike.

Pjesa e parë mbyllet 2-0 për Barcelonën. Pjesa e dytë nuk solli ndryshim të rezultatit, pavarësisht rasteve për secilën skuadër. Barcelona fiton 2-0 dhe nis festa e madhe në “Camp Nou”.

