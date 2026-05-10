Berisha akuzon Ramën për fshehjen e raportit të PE: Propaganda mbuloi kritikat e rënda të Bashkimit Evropian
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, përmes një videomesazhi ka lëshuar akuza ndaj Kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar atë për manipulim të qëllimshëm të opinionit publik. Sipas liderit demokrat, kreu i qeverisë ka përdorur “monologun e së dielës” për të anashkaluar gjetjet kritike të raportit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për Shqipërinë.
Në reagimin e tij, Berisha theksoi se raporti i fundit i Parlamentit Evropian është një “shuplakë” për qeverisjen aktuale, veçanërisht sa i përket standardeve zgjedhore. Ai u shpreh se dokumenti nxjerr në dritë shkrirjen e kufijve mes shtetit dhe partisë në pushtet, si dhe fenomenin e blerjes së votës.
“Në këtë raport damkosen zgjedhjet si një proces në të cilin linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partiake u shua, vota u ble dhe pati financime të paligjshme,” deklaroi Berisha.
Lideri i opozitës u ndal edhe te çështja e korrupsionit, duke përmendur rënien e Shqipërisë në indekset ndërkombëtare dhe mbrojtjen politike që, sipas tij, po u bëhet zyrtarëve të përfshirë në afera, përfshirë ato në AKSHI.
Kritikat për “Ballkanin e Hapur” dhe lirinë e medias
Një tjetër pikë e denoncimit të Berishës ishte trajtimi që raporti i bën nismave rajonale dhe situatës sociale në vend. Ai nënvizoi se dokumenti dënon me forcë projektin “Ballkani i Hapur”, duke e cilësuar atë si një mjet që minon integrimin evropian.
Gjithashtu, Kryetari i PD-së renditi një sërë problematikash të tjera që Rama i ka kaluar në heshtje si trajtimi i fëmijëve, ku gjysma e tyre rrezikojnë varfërinë; kontrolli mbi hapësirën televizive dhe përdorimi i tyre për propagandë; mungesa e rolit qendror të legjislativit në procesin e integrimit.
Berisha akuzoi kryeministrin edhe për heshtje lidhur me raportin IBAR dhe diskutimet brenda vendeve anëtare të BE-së. Sipas tij, Shqipërisë po i shtohen vazhdimisht kushte të reja prej pesë muajsh, fakte të cilat qeveria përpiqet t’i mbulojë me deklarata për startup-et dhe progresin imagjinar.
“Edi Rama fshehu një dokument themelor të Bashkimit Evropian për Shqipërinë duke shtuar gjithnjë e më shumë kushte dhe kërkesa nga vendet anëtare,” përfundoi videomesazhin e tij lideri demokrat.
