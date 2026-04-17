Capello vë gishtin në plagë: Krizë e thellë, paratë s’kanë të bëjnë! Italia ka 2 probleme të mëdha
Zero skuadra italiane në gjysmëfinalet e 3 kompeticioneve europiane. Nuk ndodhte që prej vitit 2018-19, kur Conference nuk ishte ende. Por sot është ndryshe. Nuk është një episod apo një përjashtim, është realiteti i fakteve, sipas gjykimit të Fabio Capello.
Italia ecën shumë ngadalë në krahasim me të tjerët. Të enjten në mbrëmje diferenca e ritmit, agonizmit dhe teknikës ishte e qartë në Aston Villa-Bologna dhe Fiorentina-Crystal Palace. Fabio Capello, ish-trajneri i njohur italian analizon krizën dhe nxjerr në pah problemet.
“Klubet e Premier League janë të pasura, do të thoni ju. Por unë replikoj. Kemi parë kombëtaren e Italisë të shkojë në shtëpi, duke u eliminuar nga Bosnja. Interi që kryeson kampionatin, u mund dy herë në dy ndeshje nga norvegjezët e Bodo, Juventusi u eliminua nga turqit e Gallatasarajit, Napoli nuk kaloi grupin në Champions.
Jo, nuk është thjesht një pranim inferioriteti përpara Anglisë, që shpenzon më shumë. Kriza jonë është shumë e thellë, e shpërndarë dhe druaj se do të vuajmë edhe për ca kohë. Dhe nuk janë vetëm rezultatet që na e thonë. Mjaft me krahasimet me Premier League. Po na eliminojnë boshnjakët, turqit dhe norvegjezët.
Në Serie A gli arbitrat vërshëllejnë shumë gjatë ndeshjeve. Po ashtu, është e qartë se ka pak talent, lojtarët vrapojnë pak dhe në mbrojtje pastaj jemi… Janë probleme të mëdha” – ka pohuar mes të tjerash ish-trajneri i Milanit dhe Real Madrid, duke lënë të kuptohet se kriza e Italisë do të vazhdojë.
