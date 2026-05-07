Çfarë fshihet pas lëvizjes separatiste në provincën kanadeze Alberta?
Provinca perëndimore e pasur me naftë mund të shohë referendumin e pavarësisë që në tetor, por një proces i ndërlikuar mbetet përpara.
Separatistet në provincën perëndimore kanadeze të Albertës njoftuan së fundmi se kanë mbledhur mjaftueshëm nënshkrime për të nisur një referendum mbi pavarësinë nga pjesa tjetër e vendit.
Separatistet kryesorë thanë se ata zyrtarisht dorëzuan rreth 300,000 nënshkrime te autoritetet zgjedhore në fillim të kësaj jave, shumë më tepër se 178,000 nënshkrime të nevojshme që provinca të shqyrtojë një referendum.
“Kjo ditë është historike në historinë e Albertës”, tha udhëheqësi secesionist Mitch Sylvestre.
“Është hapi i parë drejt hapit tjetër – kemi kaluar Raundin 3 dhe tani jemi në finalen e Kupës Stanley”, shtoi ai, duke iu referuar një turneu kampionati hokeji.
Edhe nëse një votë do të ishte në favor të pavarësisë, do të pasonte një proces i pasigurt dhe i zgjatur, duke përfshirë sfida të mundshme ligjore dhe negociata me qeverinë federale.
Por mundësia e një referendumi ka sjellë vëmendje të re ndaj frustrimeve të gjata të Albertës me pushtetin federal në Kanada dhe thirrjeve për autonomi më të madhe.
Çfarë po e nxit lëvizjen secesioniste të Albertës? Cilat janë perspektivat e suksesit të referendumit dhe çfarë mund të nënkuptojë kjo për politikën kanadeze? Ja çfarë duhet të dini.
Udhëheqësi secesionist Mitch Sylvestre flet me gazetarët ndërsa drejton një tubim përpara selisë së Elections Alberta në Edmonton, Kanada, më 4 maj 2026 [Henry Marken/AFP
Sa nënshkrime u mblodhën?
Separanistët e Albertës thanë të hënën se kishin paraqitur gati 302,000 nënshkrime, më shumë se 178,000 të nevojshme për t’u kualifikuar për shqyrtimin e referendumit.
Kryeministrja e Albertës, Danielle Smith, ka thënë se do të vazhdojë me votimin nëse peticioni do të mblidhte mjaftueshëm nënshkrime, megjithëse ajo vetë nuk e mbështet pavarësinë nga Kanadaja.
Çfarë do t’u kërkonte referendumi votuesve?
Nëse masa e propozuar hyn në votim, ajo do t’u kërkonte votuesve: “A jeni dakord që Provinca e Albertës duhet të pushojë së qeni pjesë e Kanadasë për t’u bërë një shtet i pavarur?”
A garanton kjo një referendum dhe a mund të ndahet Alberta nga Kanadaja?
Përmbushja e kërkesës për nënshkrim nuk garanton në vetvete që një referendum do të zhvillohet.
Zgjedhjet Alberta, autoriteti zgjedhor i provincës, ende duhet të verifikojë emrat e peticionerëve, një proces që është bllokuar nga një vendim gjykate.
Grupet indigjene kanë ngritur gjithashtu një padi ligjore, duke deklaruar se ndarja do të ishte një shkelje e të drejtave të tyre të traktatit.
Ekzistojnë gjithashtu pyetje nëse referendumi do të mbledhë mbështetje të mjaftueshme midis votuesve për të kaluar. Sondazhet kanë treguar se rreth 30 përqind e banorëve do të mbështesnin një masë të tillë.
Çfarë fshihet pas përpjekjes së Albertës për separatizëm?
Ndërsa shkëputja nuk ka qenë kurrë kaq afër një votimi në Alberta, ndjenja pro-pavarësisë ka qenë pjesë e kulturës politike të provincës – shtëpi e rreth 5 milionë njerëzve – për dekada të tëra.
Kjo ndjenjë është nxitur kryesisht nga ndjenja e shumë njerëzve në Alberta se provinca është e dallueshme – kulturorisht, ekonomikisht dhe politikisht – nga pjesa tjetër e Kanadasë.
Provinca perëndimore e pasur me naftë ka shprehur prej kohësh zhgënjim me vendimmarrjen politike në Ottawa, kryeqytetin kanadez, pavarësisht asaj që e sheh si kontribut të jashtëzakonshëm ekonomik në ekonominë kombëtare përmes industrisë së saj masive të karburanteve fosile.
Rregulloret mjedisore dhe përpjekjet për të adresuar ndryshimet klimatike janë bërë një tjetër pikë e nxehtë, me udhëheqësit separatistë që e përshkruajnë industrinë kryesore të Albertës si të penguar nga vendimet rregullatore të marra nga burokratët me pak njohuri për provincën.
“Ne nuk jemi si pjesa tjetër e Kanadasë,” tha udhëheqësi separatist Sylvestre për shërbimin e lajmeve AFP. “Ne jemi 100 për qind konservatorë. Po qeverisemi nga liberalët që nuk mendojnë si ne.”
“Ata po përpiqen ta mbyllin industrinë tonë,” shtoi ai.
Pompa nafte duke punuar në fushën e një fermeri pranë Calgary, Alberta, Kanada, më 26 nëntor 2025 [Dosja: Todd Korol/Reuters
A ka ndonjë provincë tjetër që ka menduar të ndahet nga Kanadaja?
Alberta nuk është i vetmi rajon me një marrëdhënie të ndërlikuar me pjesën tjetër të Kanadasë.
Provinca frëngjishtfolëse e Kebekut është shtëpia e një lëvizjeje nacionaliste dhjetëvjeçare që ka shtyrë përpara ndarjen nga Kanadaja, e rrënjosur në dëshirën për të njohur identitetin e veçantë gjuhësor dhe kulturor të Kebekut.
Popullariteti i kësaj lëvizjeje ka rënë, me një sondazh të marsit që e gjeti secesionizmin e Kebekut në nivelin më të ulët të mbështetjes që kur votuesit hodhën poshtë me vështirësi një referendum në vitin 1995. Megjithatë, partia politike secesioniste Parti Quebecois po renditet lart në sondazhe përpara zgjedhjeve provinciale të caktuara për më vonë këtë vit.
A ka tërhequr kritika shtytja për pavarësi?
Si me të gjitha lëvizjet e pavarësisë, përpjekja e provincës për t’u ndarë nga pjesa tjetër e Kanadasë është bërë një burim mosmarrëveshjesh të zjarrta.
“Ajo përfaqëson diçka që shumica prej nesh, albertasve dhe kanadezëve, nuk e mbështesim”, tha për AFP-në Thomas Lukaszuk, ish-zëvendëskryeministri i provincës dhe një mbështetës i fortë i identitetit federalist. “Është një formë tradhtie.”
Shprehjet e mbështetjes nga administrata e Presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili i ka zemëruar kanadezët duke sugjeruar që vendi duhet të bëhet një shtet i SHBA-së, kanë shkaktuar gjithashtu kritika se lëvizja separatiste po dëmton unitetin kanadez.
I pyetur për mundësinë e pavarësisë në janar, Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, tha se Alberta do të ishte një “partner i natyrshëm” për SHBA-në.
“Alberta ka një pasuri burimesh natyrore, por ata nuk do t’i lejojnë të ndërtojnë një tubacion për në Paqësor”, i tha Bessent një komentatori të krahut të djathtë amerikan. “Mendoj se duhet t’i lejojmë të vijnë në SHBA, dhe Alberta është një partner i natyrshëm për SHBA-në. Ata kanë burime të mëdha. Banorët e Albertës janë njerëz shumë të pavarur.”
“Separatistët nuk janë anëtarë të zgjedhur. Ata janë thjesht qytetarë të Kanadasë që banojnë në Alberta, dhe ata në fakt formuan delegacione dhe u pritën nga nivelet më të larta të administratës amerikane”, tha Lukaszuk. “Kjo duhet të jetë shumë fuqizuese për ta.”
Pavarësisht nëse masa e propozuar e votimit do të ketë sukses, zhvillimi ka të ngjarë të shërbejë si një injeksion në krah për forcat separatiste të provincës.
“Mendoj se ky do të jetë një ndryshim i përhershëm në kulturën tonë politike”, i tha AFP-së historiani i pavarur dhe mbështetësi i pavarësisë Michael Wagner, duke shtuar se lëvizja “nuk do të zhduket thjesht”.
Çfarë ndodh më pas?
Një votim në të gjithë provincën mund të zhvillohet që në tetor, si pjesë e një referendumi më të gjerë mbi disa çështje që lidhen me çështjet kushtetuese dhe çështje të tjera, të tilla si imigracioni, i planifikuar për 19 tetor.
Gjyqtarja Shaina Leonard lëshoi një pezullim njëmujor të certifikimit të peticionit të pavarësisë më 10 prill, pas një sfide ligjore nga disa grupe të Kombeve të Para që thonë se ndarja do të shkelte të drejtat e traktatit.
Ky vendim nuk e pengoi mbledhjen e nënshkrimeve dhe një vendim mbi sfidat ligjore nga Kombet e Para të Albertës pritet më vonë këtë javë. Një vendim në favor të sfiduesve të Kombeve të Para mund ta bëjë procesin akademik.
