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Amerika

Demokrati Scott Colom fiton garën për Senatin në Mississippi, Hyde-Smith pranon humbjen

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Mbështetës të Scott Colom-it në një tubim fushate në Corinth, Mississippi, me bluza ku shkruhet "Pick another senator instead" — foto bardhezi
Mbështetës të Scott Colom-it në një tubim fushate në Corinth, Mississippi. Foto: Ben Ledbetter, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Siç njofton Associated Press, demokrati Scott Colom fitoi garën për Senatin amerikan në Mississippi, duke mundur senatoren republikane Cindy Hyde-Smith, pasi agjencia e shpalli garën të mërkurën, më 11 nëntor, në orën 17:58 EST. Me rreth 99% të votave të numëruara, Colom mori 49,2% të votave (473.336) kundrejt 48,7% (468.667) për Hyde-Smith, me një diferencë prej vetëm 4.669 votash.

Thirrja e AP-së erdhi pas më shumë se një jave numërimi të fletëve postare dhe të fletëve affidavit apo provizore. Epërsia e Colom-it ishte vetëm 43 vota pas përditësimit të fundit të natës së zgjedhjeve, por u zgjerua ndërsa u numëruan fletët provizore, me përditësimin vendimtar që erdhi nga Jackson County. Detajet e numërimit janë konfirmuar edhe nga The Wall Street Journal.

Hyde-Smith pranoi humbjen në një video të postuar në rrjetet sociale pak pas thirrjes së AP-së dhe e telefonoi Colom-in për ta uruar. “Ndonëse ky nuk është rezultati për të cilin punuam dhe shpresuam, e respektoj vendimin e votuesve të Mississippi-t”, tha ajo.

Colom, prokuror distrikti 43-vjeçar, bëhet senatori i parë me ngjyrë nga Mississippi që nga epoka e Rindërtimit pas Luftës Civile dhe demokrati i parë i zgjedhur në Senat nga ky shtet që nga viti 1982.

Fitorja e çon mazhorancën demokrate në Senat në 55 vende, ndërsa gara e Alaskës mbetet e fundit e pathirrur.

Ironia e garës është se Hyde-Smith, e mbështetur nga presidenti Donald Trump, kishte bllokuar në vitin 2023 emërimin e Colom-it si gjyqtar federal. Rezultatet mbeten jozyrtare derisa qarqet të dërgojnë certifikimin deri të premten, më 13 nëntor.

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