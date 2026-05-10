Dhunohet me sende të forta ish-kreu i PD-së në Dajç, dërgohet tek Trauma – Tv Klan
Sokol Toma, ish-kryetar i Partisë Demokratike në njësinë administrative të Dajçit në Lezhë, është dhunuar nga persona të paidentifikuar.
Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në autostradën Mamurras–Laç, pranë fshatit Sanxhak në Kurbin. Sipas të dhënave paraprake, disa persona të maskuar i kanë bllokuar rrugën dhe më pas e kanë goditur me mjete të forta, përpara se të largoheshin nga vendi i ngjarjes.
Ai është gjetur në gjendje të rënduar brenda automjetit nga kalimtarë të rastit, të cilët kanë njoftuar menjëherë shërbimet e urgjencës.
Më pas është transportuar me shpejtësi drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën, raporton gazetari i Klan News, Martin Marku.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e sulmit dhe për identifikimin e autorëve të dyshuar.
/tvklan.al
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.