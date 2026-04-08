☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 08 April 2026
S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 96.40 ▼14.65%
ARI 4,756 ▲1.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
₿ CRYPTO
BTC $71,453 ▲ +2.88% ETH $2,215 ▲ +4.52% XRP $1.3525 ▲ +2.59% SOL $83.2800 ▲ +1.7%
08 Apr 2026
Breaking
Kupa e Shqipërisë :Nuk ka fitues në Rrogozhinë, kualifikimi vendoset në “Elbasan Arena” Dinamo e Vllaznia, “paqe” në gjysmëfinalen e parë të Kupës MAGAmorali Një fitore si ajo e Trump Ngushtimi i hyrjes së portit, deputeti i PD në Durrës: Vendim antishqiptar, krijon probleme…
Menu
Ekonomia

Dialog i hapur me bizneset austriake për reformat doganore dhe integrimin në BE

· 3 min lexim

Administrata Doganore Shqiptare organizoi sot Forumin Dogana-Biznes, platformë strategjike për dialog të drejtpërdrejtë me përfaqësues të sipërmarrjeve austriake që operojnë në Shqipëri.

Takimi u fokusua te avancimi i reformave doganore për vitin 2026, digjitalizimi i procedurave, përshpejtimi i projektit “Dritarja e vetme doganore” dhe harmonizimi me standardet e Bashkimit Europian, duke synuar një klimë më të parashikueshme dhe transparente për biznesin.

Në fjalën e tij, drejtori i përgjithshëm i Doganave, Besmir Beja, rikonfirmoi angazhimin e Administratës Doganore si një partner i besueshëm i biznesit në procesin drejt standardeve evropiane.

“Ne mbështetemi në parimin e lehtësimit të mëtejshëm të tregtisë së ndershme, përmes digjitalizimit të plotë të shërbimeve dhe thjeshtimit të procedurave. Aktualisht, 100% e shërbimeve për biznesin ofrohen online, duke rritur ndjeshëm shpejtësinë, transparencën dhe duke ulur kohën e procesimit”, u shpreh ai.

Në vijim, Beja prezantoi vizionin për transformimin e plotë digjital dhe institucional të doganave shqiptare, duke theksuar rolin e Inteligjencës Artificiale në rritjen e efikasitetit dhe saktësisë së kontrollit:

“Synojmë kalimin drejt një administrate doganore parashikuese, të drejtuar nga të dhënat dhe e bazuar në risk. Inteligjenca artificiale do të reduktojë kontrollet e panevojshme dhe do të forcojë luftën kundër kontrabandës dhe mashtrimit fiskal”, u shpreh ai, duke shtuar se tashmë kanë nisur testimet e para të suksesshme në bashkëpunim me AKSHI dhe Microsoft.

Gjithashtu, u bë e ditur se sistemi ASYCUDA do të përditësohet në një version të avancuar me 25 module të reja në përputhje me standardet e BE-së, si dhe do të vijojë procesi i përafrimit të plotë të legjislacionit doganor shqiptar me atë të Bashkimit Europian brenda vitit 2026, në kuadër të Kapitullit 29.

Në forum mori pjesë edhe ambasadorja e Austrisë në Shqipëri, Monika Zach, e cila vlerësoi progresin e Administratës Doganore Shqiptare.

“Forume të tilla krijojnë një urë të drejtpërdrejtë komunikimi mes institucioneve dhe biznesit, duke kontribuar në një mjedis më të parashikueshëm dhe transparent për investitorët e huaj”, theksoi ajo.

Përfaqësuesit e bizneseve austriake vlerësuan rolin e Administratës Doganore si një nga institucionet lider në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, duke theksuar gjithashtu përkushtimin dhe profesionalizmin e stafit doganor, si elementë kyç në përmirësimin e klimës së të bërit biznes në vend.

Administrata Doganore Shqiptare siguron se mbetet e angazhuar për të vijuar dialogun e hapur me komunitetin e biznesit dhe për të avancuar reformat që mbështesin zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të vendit. /j.p/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu