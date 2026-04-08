Dialog i hapur me bizneset austriake për reformat doganore dhe integrimin në BE
Administrata Doganore Shqiptare organizoi sot Forumin Dogana-Biznes, platformë strategjike për dialog të drejtpërdrejtë me përfaqësues të sipërmarrjeve austriake që operojnë në Shqipëri.
Takimi u fokusua te avancimi i reformave doganore për vitin 2026, digjitalizimi i procedurave, përshpejtimi i projektit “Dritarja e vetme doganore” dhe harmonizimi me standardet e Bashkimit Europian, duke synuar një klimë më të parashikueshme dhe transparente për biznesin.
Në fjalën e tij, drejtori i përgjithshëm i Doganave, Besmir Beja, rikonfirmoi angazhimin e Administratës Doganore si një partner i besueshëm i biznesit në procesin drejt standardeve evropiane.
“Ne mbështetemi në parimin e lehtësimit të mëtejshëm të tregtisë së ndershme, përmes digjitalizimit të plotë të shërbimeve dhe thjeshtimit të procedurave. Aktualisht, 100% e shërbimeve për biznesin ofrohen online, duke rritur ndjeshëm shpejtësinë, transparencën dhe duke ulur kohën e procesimit”, u shpreh ai.
Në vijim, Beja prezantoi vizionin për transformimin e plotë digjital dhe institucional të doganave shqiptare, duke theksuar rolin e Inteligjencës Artificiale në rritjen e efikasitetit dhe saktësisë së kontrollit:
“Synojmë kalimin drejt një administrate doganore parashikuese, të drejtuar nga të dhënat dhe e bazuar në risk. Inteligjenca artificiale do të reduktojë kontrollet e panevojshme dhe do të forcojë luftën kundër kontrabandës dhe mashtrimit fiskal”, u shpreh ai, duke shtuar se tashmë kanë nisur testimet e para të suksesshme në bashkëpunim me AKSHI dhe Microsoft.
Gjithashtu, u bë e ditur se sistemi ASYCUDA do të përditësohet në një version të avancuar me 25 module të reja në përputhje me standardet e BE-së, si dhe do të vijojë procesi i përafrimit të plotë të legjislacionit doganor shqiptar me atë të Bashkimit Europian brenda vitit 2026, në kuadër të Kapitullit 29.
Në forum mori pjesë edhe ambasadorja e Austrisë në Shqipëri, Monika Zach, e cila vlerësoi progresin e Administratës Doganore Shqiptare.
“Forume të tilla krijojnë një urë të drejtpërdrejtë komunikimi mes institucioneve dhe biznesit, duke kontribuar në një mjedis më të parashikueshëm dhe transparent për investitorët e huaj”, theksoi ajo.
Përfaqësuesit e bizneseve austriake vlerësuan rolin e Administratës Doganore si një nga institucionet lider në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, duke theksuar gjithashtu përkushtimin dhe profesionalizmin e stafit doganor, si elementë kyç në përmirësimin e klimës së të bërit biznes në vend.
Administrata Doganore Shqiptare siguron se mbetet e angazhuar për të vijuar dialogun e hapur me komunitetin e biznesit dhe për të avancuar reformat që mbështesin zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të vendit. /j.p/
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item1 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/667227834_1374203934746624_1409272482196126653_n-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item2 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/667332427_1374203984746619_3656811217311029010_n-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item3 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/667565062_1374204021413282_5036520157148866303_n-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item4 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/667757921_1374204148079936_2882968963998479243_n-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item5 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/667864875_1374204108079940_5423366242992908449_n-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item6 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/668072345_1374203891413295_3000537714416076438_n-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item7 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/669696055_1374204058079945_7967887124945358397_n-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.