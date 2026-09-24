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24 Sht 2026
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Serbia

DS kërkon nga RIK-u verifikimin e firmave të të gjitha listave zgjedhore, përveç Listës Studentore

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Partia Demokratike (Demokratska stranka, DS) i është drejtuar sot zyrtarisht Komisionit Zgjedhor Republikan (RIK) me kërkesën për verifikimin e autenticitetit dhe ligjshmërisë së firmave të mbështetjes së të gjitha listave zgjedhore – me përjashtim të Listës Studentore.

DS i ka kërkuar RIK-ut të përcaktojë ku, kur dhe nën çfarë rrethanash janë mbledhur dhe vërtetuar firmat e mbështetjes, si dhe të publikojë rezultatet e këtij verifikimi.

Arsyen për këtë kërkesë demokratët e kanë shprehur me fjalët e tyre: «Nëse RIK-u, për shkak të dyshimeve mbi saktësinë e firmave të listës së Bogoljub Karićit, kishte të drejtë të kërkonte verifikimin e tyre, nuk ka arsye që verifikimi të përfundojë me një listë të vetme. Qytetarët kanë të drejtë të dinë se kush i ka mbledhur vetë firmat e tyre dhe kujt i ka ndihmuar sistemi i pushtetit në detyrë».

Sipas të dhënave të publikuara, 81,3% e firmave të listës së SNS-së dhe rreth dy të tretat e firmave të listës së SPS-së janë «vërtetuar në administratat komunale dhe të qyteteve», ndërsa, siç thekson DS, edhe çdo listë formalisht opozitare ka vërtetuar shumicën e firmave të saj në të njëjtën mënyrë.

«Listat formalisht opozitare për ditë të tëra nuk mundën të mblidhnin mjaftueshëm firma, për t’u zbuluar më pas se shumica e tyre u vërtetua pikërisht në administratat komunale dhe të qyteteve. Në një vend ku SNS për vite e fshin vijën mes shtetit dhe partisë dhe i trajton institucionet publike si plaçkë partie, është plotësisht e justifikuar të kërkohet verifikimi i mënyrës se si janë mbledhur dhe vërtetuar këto firma», akuzon DS.

Lista Studentore është përjashtuar nga kërkesa, «sepse e gjithë Serbia pa dhjetëra mijëra njerëz në të gjithë vendin duke pritur për orë të tëra për të dhënë mbështetjen e tyre». Mbledhja e firmave për Listën Studentore, thekson DS, «u bë një ngjarje e madhe politike dhe tregoi pa mëdyshje se Lista Studentore nuk kishte problem të siguronte numrin e nevojshëm të firmave të qytetarëve».

Burimi: Danas

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