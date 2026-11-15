Duffy premton të gjejë “shkakun rrënjësor” të ndalimit të fluturimeve, Trump thyen heshtjen
Sekretari amerikan i Transportit, Sean Duffy, deklaroi të dielën se qeveria do të gjejë “shkakun rrënjësor” të problemeve që çuan në ndalimin mbarëkombëtar të fluturimeve, përpara se të ndërmarrë rregullime të gjera, sipas Associated Press. Zyrtarët po analizojnë dy ruterë të instaluar javët e fundit në objektet e Administratës Federale të Aviacionit (FAA) në Arkansas dhe Teksas, ndërsa Duffy u shfaq në pesë emisione televizive të së dielës duke kërkuar nga Kongresi miliarda dollarë shtesë për të modernizuar një sistem që, sipas tij, është lënë pas dore prej dekadash.
Presidenti Donald Trump, i cili kishte heshtur për dy ditë për krizën, e theu heshtjen të dielën në mëngjes në rrjetin e tij Truth Social, duke thënë se administrata ka nisur modernizimin e kontrollit të trafikut ajror, jo “pikë-pikë”. “Nëse Kongresi miraton paratë e dëshpëruara të nevojshme për kontrollin e trafikut ajror, mund ta ndërtojmë shpejt dhe me efikasitet… Pjesa më e madhe e sistemit tonë aktual të kontrollit ajror është 50 vjeç – QESHARAKE!”, shkroi Trump. Ai akuzoi administratën e ish-presidentit Joe Biden se e kishte përkeqësuar “sistemin e vjetër dhe të prishur”, ndërsa Biden nënshkroi një ligj infrastrukture që i dha FAA-së 25 miliardë dollarë.
Duffy theksoi se Kongresi miratoi vitin e kaluar 12,5 miliardë dollarë për FAA-në si pjesë e paketës së uljes së taksave, por e quajti këtë vetëm një pagesë paraprake. “Nuk mund të kërkoj falje për atë që na u la… 20, 25, 30 vite mungesë investimesh”, tha ai. Sipas tij, nevojiten miliarda për një “arkitekturë krejtësisht të re”, dhe kompanitë AT&T, Verizon dhe Lumen janë gati ta vendosin “nesër” nëse sigurohen paratë.
Hetimi po përqendrohet te kontraktori L3Harris Technologies, i cili siguroi ruterët nga dy objektet e FAA-së për diagnostikim të thellë. Problemi nisi kur kontraktori zëvendësoi telin e vjetër të bakrit me fibër optike, duke shkaktuar në njëfarë mënyre mbingarkesë; pasi teli u zëvendësua në El Dorado të Arkansasit dhe ruteri u ndez, problemi u shfaq në Amarillo të Teksasit dhe u përshkallëzua në ndalimin mbarëkombëtar. Duffy tha se ndihet “mjaft mirë” që avaria nuk erdhi nga një sulm kibernetik dhe se agjencitë e inteligjencës nuk kanë gjetur gjurmë të një sulmi.
Sipas Associated Press, udhëtimi ajror pritet të kthehet në normalitet deri të hënën, ndërsa Duffy tha se presidenti Trump ka qenë “plotësisht i angazhuar” dhe se ka qenë “në kontakt të vazhdueshëm” me të gjatë krizës.
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