Filloi ne Korce nata e pare e Festivalit nderkombetar te Video Artit ” Gjon Mili”
Korça është rikthyer në skenën ndërkombëtare të artit për tre ditë, duke u shndërruar në një hapësirë ku imazhi, tingulli dhe eksperimentimi marrin jetë në një festival të veçantë. Festivali Ndërkombëtar i Video-Artit është rikthyer për edicionin e tij të tretë, duke nisur udhëtimin aty ku kishte fillesat, në Muzeun “Gjon Mili”. Në këtë hapësirë simbolike, arti bashkëkohor takohet me traditën e qytetit, duke e vendosur Korçën në hartën kulturore ndërkombëtare dhe duke e kthyer përkohësisht në një laborator të hapur të krijimtarisë.
Këtë vit, festivali sjell së bashku 62 artistë të përzgjedhur nga vende të ndryshme të botës, por edhe emra të njohur të skenës shqiptare, për të prezantuar punë që lidhen me temën “Drita e Lëkurës”. Përmes videove, filmave, dokumentarëve dhe eksperimenteve audiovizuale, synimi i tyre është të hapin një dritare të re mbi artin eksperimental, duke e afruar atë me publikun shqiptar.
Themeluesja e festivalit, Yllka Gjollesha, thekson se ideja është të ndryshohet qasja ndaj filmave eksperimentalë dhe të frymëzohen krijues të tjerë nga fusha të ndryshme të kinemasë. Sipas saj, video arti mbart imazhe poetike që mund të nxisin ide të reja dhe të japin frymëzim për çdokënd që merret me art.
Programi i festivalit është i shpërndarë në disa hapësira të ndryshme të qytetit. Përveç Muzeut “Gjon Mili”, pjesë e aktiviteteve janë edhe Shtëpia e Flamurit, një ndërtesë e rikonstruktuar së fundmi, si dhe Teatri “Andon Zako Çajupi”, ku shfaqen filma të shkurtër dhe dokumentarë nga regjisorë vendas dhe të huaj. Ky larmi hapësirash e bën qytetin pjesë të drejtpërdrejtë të festivalit, duke e kthyer atë në një skenë të hapur ku publiku përjeton artin në mënyra të ndryshme dhe të papritura.
Një vend të veçantë në këtë edicion zë edhe pjesëmarrja e aktores dhe regjisores Suela Bako, e cila sjell filma artistikë dhe dokumentarë të zgjedhur. Mes tyre spikat një premierë kushtuar aktorit të madh Pandi Raidhi, që shfaqet në teatrin e qytetit, duke sjellë në kujtesë një nga figurat më të shquara të artit shqiptar. Një tjetër moment i veçantë është dokumentari i regjisorit Bujar Alimani, i cili trajton jetën e një piktori shqiptar që emigroi në Shtetet e Bashkuara gjatë diktaturës, një rrëfim intim i zhvilluar brenda një dhome të mbushur me pikturat e tij, ku arti bëhet dëshmi e jetës dhe kujtesës.
Festivali, megjithëse i dedikuar video-artit, shtrihet përtej këtij zhanri duke përfshirë kinemanë, dokumentarin dhe eksperimentimin audiovizual, duke e thelluar edhe më shumë përvojën e publikut. Për Bako, jo vetëm imazhi, por edhe tingulli luan një rol të rëndësishëm, sepse arti nuk perceptohet vetëm vizualisht, por edhe përmes një dimensioni tjetër që krijon atmosferë dhe emocion.
Për tre ditë, Korça merr energjinë e artistëve nga e gjithë bota dhe shndërrohet në një vendtakim idesh, kujtimesh dhe inspirimesh. Përmes temës së këtij viti, “Drita e Lëkurës”, spektatori ftohet të reflektojë mbi mënyrën se si arti prek jetën, përtej kufijve të teknikës, gjinisë apo traditës. Festivali nuk është vetëm një kalendar shfaqjesh, por një përvojë e gjallë që e vendos publikun në qendër të një udhëtimi unik, ku imazhi dhe tingulli bashkohen në poezi vizuale. Në këtë mënyrë, Korça jo vetëm që mirëpret artin ndërkombëtar, por bëhet vetë pjesë aktive e tij, duke hapur një dialog mes së kaluarës dhe së ardhmes dhe duke i dhënë qytetit një dimension tjetër kulturor.