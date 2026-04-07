EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
BTC $68,424 ▼ -1.36% ETH $2,088 ▼ -2.7% XRP $1.3081 ▼ -2.58% SOL $79.1500 ▼ -3.79%
07 Apr 2026
Trump paralajmëron zhvillime dramatike: "Një qytetërim i tërë mund të shuhet sonte" Protesta e studentëve, kryeministri i RMV akuza partive shqiptare: Po tentojnë të destabilizojnë vendin Po shëtiste me gjyshen në Vlorë, 4-vjeçarja sulmohet nga pitbulli, dërgohet me urgjencë në spital Policia e Tiranës bën bilancin e 24 orëve: 6 të arrestuar, 3 të shpallur në kërkim dhe dhjetëra procedime penale Forcohet kuadri ligjor kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
Ekonomia

Forcohet kuadri ligjor kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes shqyrtoi dhe miratoi sot projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin  ‘Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’, të ndryshuar”.

Zëvendësministri i Financave, Andi Mehmeti, u shpreh se projektligji synon përmirësimin e mëtejshëm të kuadrit ligjor dhe institucional në këtë fushë, duke e përafruar atë me standardet më të fundit ndërkombëtare në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Sipas tij, vlerësimet e taskforcës së Veprimit Financiar tregojnë se Shqipëria ka bërë progres në formalizimin e ekonomisë, në reduktimin e përdorimit të parasë cash dhe në forcimin e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për parandalimin e krimit financiar.

Ndërkohë, drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Financiare, Ervin Koçi, theksoi se ndryshimet synojnë forcimin e mekanizmave ligjorë dhe përfshirjen për herë të parë të konceptit të financimit të armëve të dëmtimit në masë, duke zgjeruar fushën e veprimit të ligjit.

“Projektligji parashikon detyrime të shtuara për subjektet, përfshirë masa më të forta për identifikimin dhe menaxhimin e rreziqeve, si dhe raportim të detyrueshëm në çdo rast dyshimi, pavarësisht pragjeve të përcaktuara”, tha ai.

Një element i rëndësishëm është edhe fuqizimi i rolit të Agjencisë së Inteligjencës Financiare, e cila do të ketë kompetenca të zgjeruara për analiza strategjike dhe koordinim ndërinstitucional, si dhe të drejtën për të mbledhur të dhëna për hartimin e Vlerësimit Kombëtar të Rrezikut.

Po ashtu, projektligji parashikon mundësinë e bllokimit ose ngrirjes së përkohshme të transaksioneve financiare deri në 72 orë në rastet e dyshimeve të bazuara, përfshirë edhe në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar.

“Në të njëjtën kohë, parashikohet hartimi dhe rishikimi periodik, jo më pak se çdo katër vjet, i Vlerësimit Kombëtar të Rrezikut dhe planit përkatës të veprimit, me synim rritjen e efektivitetit në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, deklaroi Koçi.

Në interes të pyetjes së deputetit të opozitës Erald Kapri, se çfarë po bëhet për rritjen e sigurisë financiare në vendin tonë në sektorin e ndërtimit, Koçi tha se shumica e rasteve të referuara në organet ligjzbatuese lidhen me aktivitetet në ndërtim dhe pasuritë e paluajtshme, duke shtuar se shumica e sekuestrove realizohen në këtë sektor.

Ai theksoi se institucionet po forcohen dhe bashkëpunojnë ngushtë me partnerët ndërkombëtarë për të parandaluar aktivitetet e paligjshme.

“Patjetër që sektori i ndërtimit mbetet motor i zhvillimit të vendit, duke kontribuar rreth 15% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Objektivi ynë është që aktiviteti i tij të kthehet në një drejtim të qëndrueshëm zhvillimi”, theksoi Koçi.

Duke folur për sigurinë e tregjeve financiare, ai vuri në dukje hyrjen e Shqipërisë në sistemin SEPA, daljen nga lista gri dhe stabilitetin e arritur financiar, duke theksuar gjithashtu se SEPA ka ulur ndjeshëm kostot për qytetarët.

#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item1 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/1-24-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item2 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/2-15-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item3 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/3-15-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item4 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/4-14-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item5 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/5-12-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item6 {
background: url(https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2026/04/6-12-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}

