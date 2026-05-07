Formacioni dhe lojtari më i mirë i javës në Champions League (foto)
UEFA Champions League ka publikuar pak më parë formacionin më të mirë të ndeshjeve të fundit gjysmëfinale si dhe lojtarin më të mirë. Dominojnë Arsenal dhe PSG me nga 4 lojtarë. Bayern ka dy lojtarë dhe Atletico Madrid vetëm një.
Në portë është zgjedhur David Raya, në mbrojtje janë Willian Pacho, William Saliba dhe Marc Pubill. Në mesfushë janë Khvicha Kvaratskhelia, Josshua Kimmich, Declan Rice dhe Desire Doue. Treshja sulmuese përbehet nga Luis Diaz, Ousmane Dembele dhe Bukayo Saka.
Në garë për “Lojtarin më të Mirë të javës” ishin Declan Rice dhe Willian Pacho. Më i votuari doli mesfushori i Arsenalit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.