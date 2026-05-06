Gati për finalen e parakohshme. Bayern-PSG, mësohen formacionet zyrtare
Pas ndeshjes së parë të jashtëzakonshme në “Parc des Princes”, Bayern dhe PSG do të ndeshen sonte në ndeshjen e kthimit, këtë herë në “Allianz Arena”. Sërish pritet një takim spektakolar dhe pse jo me shumë gola, duke ditur mënyrën si luajnë të dy ekipet.
Bavarezët kanë vetëm një mungesë të rëndësishme për këtë ndeshje është Serge Gnabry i dëmtuar. PSG ka dy mungesa, po kryesorja është ajo e Achraf Hakimit i dëmtuar në gjysmëfinalën e parë. Po ashtu mungon edhe portieri Lucas Chevalier.
Dy trajnerët respektiv, Vincent Kompany dhe Luis Enrique nuk është se kanë lënë vend për surpriza dhe kanë hedhur në fushë formacionet më të mira të mundshme.
Bayern Munich XI: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Diaz, Musiala, Olise; Kane.
PSG XI: Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Doue
