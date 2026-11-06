Gjykata amerikane pezullon për 14 ditë ndërtimin e harkut triumfal të propozuar nga Trump në Uashington
Një gjykatë federale në SHBA ka pezulluar përkohësisht projektin e Presidentit Donald Trump për ndërtimin e një harku triumfal në Uashington, duke vendosur një afat 14-ditor gjatë të cilit nuk mund të nisë asnjë punim ndërtimi.
Vendimi u mor nga gjyqtarja federale Tanya Chutkan, ndërsa gjykata do të shqyrtojë ligjshmërinë e projektit dhe procedurat e ndjekura për miratimin e tij.
Vendimi erdhi vetëm pak orë pasi Komisioni Kombëtar i Planifikimit të Kapitalit (NCPC) kishte votuar pro projektit, i cili parashikon ndërtimin e një harku monumental me lartësi rreth 250 metra, të frymëzuar nga Harku i Triumfit në Paris.
Projekti ka shkaktuar reagime dhe kundërshtime të forta, kryesisht për shkak të vendndodhjes së propozuar pranë Varrezave Kombëtare të Arlingtonit, ku prehen qindra mijëra veteranë amerikanë. Kundërshtarët argumentojnë se monumenti do të pengonte pamjen dhe do të cenonte rëndësinë historike e simbolike të zonës.
Edhe përfaqësuesi demokrat Jared Huffman, i cili përfaqëson distriktin e dytë kongresional të Kalifornisë, i kërkoi komisionit NCPC që të mos e miratonte projektin.
“Ky hark do ta çnderonte Amerikën, idealet dhe ligjet tona”, deklaroi Huffman.
Ai shtoi se ndërtimi i monumentit në Memorial Circle do të prishte lidhjen simbolike dhe pamjen mes Memorialit të Abraham Linkolnit dhe Varrezave Kombëtare të Arlingtonit, duke e cilësuar projektin si një “homazh për Donald Trumpin”.
Nga ana tjetër, Greg Wischer, përfaqësues i Departamentit të Brendshëm, mbrojti nismën, duke argumentuar se ndërtimi i harkut do të përmbushte një plan 100-vjeçar për ngritjen e një monumenti madhështor në ishullin Columbia.
Për momentin, projekti mbetet i pezulluar për 14 ditë, periudhë gjatë së cilës gjykata do të shqyrtojë çështjen dhe do të vendosë mbi hapat e mëtejshëm ligjorë.
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