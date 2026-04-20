Hamza zbulon ofertën e Kurtit për PDK-në: Qëndroni në sallë, merreni kryetarin e Kuvendit
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, në një konferencë për media ka deklaruar se për këtë parti çështja e presidentit tashmë është e mbyllur.
Hamza është shprehur se Lëvizja Vetëvendosje (LVV) nuk ka treguar vullnet për ta zgjidhur këtë çështje, pavarësisht se, sipas tij, PDK ka ofruar mbështetje për një kandidat konsensual për president, “pa u përfshirë në qeverisje”.
I pari i PDK-së ka theksuar gjithashtu se kjo parti nuk ka marrë ftesë zyrtare nga kryeministri Albin Kurti për të diskutuar për postin e presidentit.
“Oferta e Kurtit ishte që deputetët e PDK-së të qëndrojnë në sallë për Presidentin dhe si këmbim PDK të marrë kryetarin e Kuvendit. Kjo nuk është serioze. Nuk jemi duke folur për kryetar të Kuvendit”, ka deklaruar Hamza./Telegrafi/
