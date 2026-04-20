20 April 2026
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
20 Apr 2026
Hamza zbulon ofertën e Kurtit për PDK-në: Qëndroni në sallë, merreni kryetarin e Kuvendit Kupa e Shqipërisë :Gjysmëfinalet premtojnë spektakël Përleshje në “Superclásicon” paraguaiane, 11 oficerë policie të plagosur dhe 31 tifozë të arrestuar Paketa e Maleve, Demo: 304 zona prioritare të miratuara dhe mbi 600 shprehje interesi në Tiranë ASH: Edhe pas dy vitesh në pushtet, VLEN ende nuk ka arritur të sigurojë zëvendësdrejtor shqiptar në ASHMAA
Hamza zbulon ofertën e Kurtit për PDK-në: Qëndroni në sallë, merreni kryetarin e Kuvendit

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, në një konferencë për media ka deklaruar se për këtë parti çështja e presidentit tashmë është e mbyllur.

Hamza është shprehur se Lëvizja Vetëvendosje (LVV) nuk ka treguar vullnet për ta zgjidhur këtë çështje, pavarësisht se, sipas tij, PDK ka ofruar mbështetje për një kandidat konsensual për president, “pa u përfshirë në qeverisje”.

I pari i PDK-së ka theksuar gjithashtu se kjo parti nuk ka marrë ftesë zyrtare nga kryeministri Albin Kurti për të diskutuar për postin e presidentit.

“Oferta e Kurtit ishte që deputetët e PDK-së të qëndrojnë në sallë për Presidentin dhe si këmbim PDK të marrë kryetarin e Kuvendit. Kjo nuk është serioze. Nuk jemi duke folur për kryetar të Kuvendit”, ka deklaruar Hamza./Telegrafi/

