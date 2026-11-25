Rebelët Huthi të Jemenit goditën sot rrokaqiellin më të lartë në Riad të Arabisë Saudite për herë të dytë brenda një jave, duke plagosur të paktën 11 persona, thanë autoritetet saudite.

Shërbimi i Mbrojtjes Civile të mbretërisë konfirmoi numrin e të plagosurve dhe publikoi një foto të rrokaqiellit ikonik, ku ndodhet fondi shtetëror i investimeve, duke treguar dëmet në fasadën e ndërtesës.

I njëjti rrokaqiell u shënjestrua nga Houthi-t të enjten e kaluar , duke shkaktuar dëme materiale, por pa të lënduar.

Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit kundër rebelëve Huthi, njoftoi më herët sot se një rrokaqiell në qendrën financiare të Riadit ishte cak i një “sulmi terrorist”.

Rebelët pro-iranianë Huthi – të cilët kontrollojnë pjesën më të madhe të Jemenit perëndimor, përfshirë kryeqytetin Sanaa – ndërmarrin sulme pothuajse të përditshme kundër Arabisë Saudite, duke synuar aeroportet, objektet e naftës dhe ndërtesat e zyrave.

Përshkallëzimi i sulmeve ka çuar në anulimin e shumë fluturimeve ndërkombëtare për në Riad, ndërsa i ka detyruar autoritetet saudite të shtyjnë Kupën Aziatike të këtij viti (Kupa Aziatike AFC) për në dhjetor 2027.

#عاجل إستهداف أحد أبراج الحي المالي في #الرياض مجددا و #الدفاع_المدني السعودي يعلن عن إصابة 11 شخص جراء القصف، القصف اليوم يأت مع تواتر الأنباء أمس عن قصف مطار الملك خالد بالرياض بشكل مكثف وتحذير سفارات أجنبية في #السعودية رعاياها من الوجود بمحيط مطار الرياض بفعل أحداث كبرى ! من الجلي أن #صنعاء أصبحت ماضية باستهداف رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والقائمة على تنويع مصادر الدخل وجلب استثمارات أجنبية ينتج عنها عوائد غير نفطية، وأن أنصار الله الحوثيين في #اليمن أصبحوا يعتمدون سياسة إطباق الحصار بارسال رسائل للخارج أن السعودية غير آمنة وذلك بقصف المطارات الحيوية، ورسائل أخرى أن الاستثمار في السعودية غير آمن وذلك بتكرار قصف مجمع الملك عبد الله للمال والأعمال. رؤية ولي العهد كانت لتجلب للاقتصاد السعودي الكثير لو سارت بمسارها ولم تُغلَق أجواء السعودية منذ الشهر الماضي حين تم الغاء فعاليتين غاية في الأهمية هم داڤوس الصحراء وملتقى كبار صناعات التكنولوجيا والنفط وأتى ذلك على إثر القصف المتكرر للمطارات وباق النقاط الحيوية. هذا التحول الاقتصادي لو نجح كان لينعكس على المنطقة بأسرها ايجابياً وهو يحتاج لقرارات جريئة للتهدأة التي تقود لوقف الحرب عبر تسوية شاملة تضمن للمنطقة الأمن والأمان المطلوبين لجلب الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصادي المنشود. لم يحدث أن نهضت دولة اقتصاديا وهي تحارب، حتى أعظم إمبراطوريات العالم مثل #أمريكا تأثر اقتصادها سلبا بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية حيث تخطى الدين الأمريكي العام حاجز الـ 40 ترليون دولار لأول مرة بالتاريخ. من جهة أخرى، فبرغم إعلانات #إيران المتكررة وحديث وسائل الإعلام العالمية عن إحكام #طهران غلق #مضيق_هرمز وقيامها باستهداف السفن المخالفة لتعليماتها، واصل سعر النفط الإنخفاض ووصل إلى 86.68 دولار بانخفاض هو الأكبر منذ 3 شهور، وذلك رغم دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب العالمي. هذا الإنخفاض لا أراه إلا انخفاض استراتيجي خطير لأهمية نفط الخليج بشكل عام ونفط السعودية كأكبر مصدر بشكل حاص، وبتقديري سبب ذلك هو استيلاء ترمب على نفط فنزويلا واتفاقاته الأخيرة مع #بوتن بشأن النفط الروسي، فضلا طبعا عن السياسات النفطية التي وضعها داخليا ورفع القيود البيئية داخل أمريكا لصالح النفط الأمريكي. تجميع المعطيات السابقة، يدل على أن العالم يتغير بشكل جذري وبوتيرة سريعة جدا، فصنعاء اليوم ليست كما كانت المستضعفة المستباحة في 2015 والتي كان يتم قصفها دون رد بل أصبح بمقدورها اخراج مطارات من الخدمة والسيطرة على البحار وتصدير النفط (سواء كرهنا الحوثيين أم لا، هذه هي الحقيقة على أرض الواقع)، كما أن العلاقة التاريخية مع أمريكا تتبدل رويدا رويدا، لذا يجب النظر للصورة كاملة حيث المشهد لن يحمل المسرات بالمستقبل القريب لو بقت الأمور تسير على ما هي عليه اليوم ولم تتبدل السياسات لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية. ملاحظة: مقطع الفيديو المصاحب قد يكون توضيحي وليس من قصف اليوم، استخدامه لتوضيح وإن كان اصابة 11 شخص التي أعلنها الدفاع المدني السعودي تدل على أن الدمار قد يكون أكبر مما في المقطع.