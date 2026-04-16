EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216
BTC $74,420 ▲ +0.55% ETH $2,332 ▲ +0.24% XRP $1.4054 ▲ +3.33% SOL $85.0300 ▲ +1.98%
16 Apr 2026
Kronika

I dënuar në Shqipëri me 18 vite burg për vrasje, arrestohet në Belgjikë 29-vjeçari

· 1 min lexim

Është kapur në Belgjikë 29-vjeçari shqiptar N.H. Në vitin 2019 Gjykata e Vlorës e kishte dënuar me 18 vite burg për vrasje në bashkëpunim.

Në muajin korrik 2017, shtetasi Nasi Hodo, në bashkëpunim me 2 shtetas të tjerë, ka vrarë me mjet prerës (thikë) shtetasin P. B., si dhe ka plagosur rëndë shtetasin E. M., gjatë një konflikti për motive të dobëta, në fshatin Borsh, Sarandë.

Gjithashtu, 29-vjeçari është autor i plagosjes së shtetasit D. K.

Vijon bashkëpunimi ndërmjet Interpol Tiranës dhe homologëve belgë, për të finalizuar procedurën për ekstradimin e shtetasit Nasi Hodo në Shqipëri, me qëllim kryerjen e pjesës së mbetur të dënimit, 13 vjet, 6 muaj dhe 27 ditë burgim.

