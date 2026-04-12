Juve “pushton” shtëpinë e Atalantës dhe vendin e katërt
E shtuna e javës së 32-të në Serie A u mbyll me një fitore 1-0 të Juventusit në shtëpinë e Atalantës. Në pjesën e parë, Atalanta iu afrua më shumë shënimit, duke kërcënuar në fillim me Zappacosta dhe Zaleëski, pastaj goditi shtyllën me Scalvini dhe gati shënoi në kohën shtesë të pjesës së parë me një gjuajtje nga Krstović.
Në pjesën e dytë, megjithatë, ishte Boga, një titullar në formacionin 3-4-2-1 të Spalletti-t, që shënoi duke i dhënë epërsinë skuadrës bardhezi.
Palladino u përpoq të ndryshonte situatën duke futur në lojë Raspadori, ndërsa Juve nuk mundi të mbyllte llogaritë me Thuram që shpërdoroi një shans në zonën e penalltisë. Megjithatë, rezultati mbeti i pandryshuar deri në fund dhe Juve i gëzohet fitores 1-0.
Kështu, Spalletti festoi rinovimin e tij me një vend të përkohshëm të katërt përpara ndeshjes Como kundër Inter dhe një epërsi prej tre pikësh ndaj Milanit dy javë para ndeshjes në San Siro.
