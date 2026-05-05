EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,084 ▲ +0.94% ETH $2,364 ▲ +0.22% XRP $1.4060 ▲ +0.18% SOL $85.1500 ▲ +0.65%
LDK vendos sot për formën e bashkëpunimit me Vjosa Osmanin, afati për koalicione mbyllet pas dy ditësh ​KQZ kufizon shpenzimet e subjekteve politike për fushatë, një euro për çdo votues Edi Rama: Shqipëria dënon sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Goditje ndaj paqes në rajon Rama dënon sulmet me raketa dhe dronë ndaj Emirateve: rrezik për paqen rajonale Rama nxit inovacionin: laboratorë smart në çdo shkollë dhe më shumë financim për startup-et
Kanye West në Tiranë: Mbi 10,000 bileta të shitura brenda dy orësh, koncert më 11 korrik

Këngëtari Kanye West do të performojë në Tiranë më 11 korrik. Njoftimi për koncertin ka nxitur një reagim të madh nga publiku, me interes të lartë që u duk qartë që në momentet e para të hapjes së shitjes së biletave.

Sipas TV Klan, brenda dy orësh janë shitur mbi 10,000 bileta, ndërsa organizatorët bëjnë me dije se kërkesa ka tejkaluar pritshmëritë. Shitja për publikun do të nisë zyrtarisht të mërkurën në orën 12:00, dhe autorët e ngjarjes paralajmërojnë se biletat mund të mbarojnë shpejt, duke këshilluar blerje sa më herët.

Për këtë koncert do të ndërtohet një stadium i përkohshëm, ‘Eagle Stadium’, në aksin Tiranë–Durrës, me kapacitet rreth 60,000 vendesh. Produksioni është planifikuar sipas standardeve ndërkombëtare, me infrastrukturë të përshtatur për një ngjarje me përmasa të mëdha.

Ngjarja pritet të tërheqë vizitorë nga rajoni dhe më gjerë, duke vendosur Tiranën në qendër të vëmendjes muzikore gjatë kësaj vere; raporton TV Klan.

