Kanye West në Tiranë: Mbi 10,000 bileta të shitura brenda dy orësh, koncert më 11 korrik
Këngëtari Kanye West do të performojë në Tiranë më 11 korrik. Njoftimi për koncertin ka nxitur një reagim të madh nga publiku, me interes të lartë që u duk qartë që në momentet e para të hapjes së shitjes së biletave.
Sipas TV Klan, brenda dy orësh janë shitur mbi 10,000 bileta, ndërsa organizatorët bëjnë me dije se kërkesa ka tejkaluar pritshmëritë. Shitja për publikun do të nisë zyrtarisht të mërkurën në orën 12:00, dhe autorët e ngjarjes paralajmërojnë se biletat mund të mbarojnë shpejt, duke këshilluar blerje sa më herët.
Për këtë koncert do të ndërtohet një stadium i përkohshëm, ‘Eagle Stadium’, në aksin Tiranë–Durrës, me kapacitet rreth 60,000 vendesh. Produksioni është planifikuar sipas standardeve ndërkombëtare, me infrastrukturë të përshtatur për një ngjarje me përmasa të mëdha.
Ngjarja pritet të tërheqë vizitorë nga rajoni dhe më gjerë, duke vendosur Tiranën në qendër të vëmendjes muzikore gjatë kësaj vere; raporton TV Klan.
