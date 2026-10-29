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Bota

KINEMA – Patrick Stewart, ylli i “Star Trek” dhe “X-Men” vdes në moshën 86-vjeçare

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në moshën 86-vjeçare

LONDËR, 29 tetor /ATSH-DPA/- Aktori i njohur britanik, Patrick Stewart ka ndërruar jetë në moshën 86-vjeçare, njoftoi zëdhënësja e tij, Kelly Bush Novak.

Ai vdiq dje në Los Anxheles, pas një beteje me sëmundjen e Alzheimerit.

Stewart vuante gjithashtu nga demenca, një sëmundje që prek trurin dhe mund të shkaktojë probleme me kujtesën, të menduarit dhe lëvizjen.

Aktori u bë i famshëm në të gjithë botën në mesin e viteve 1980, falë serialit televiziv “Star Trek: The Next Generation”.

Ai e nisi karrierën e tij në teatër. Në vitet e mëvonshme, Stewart fitoi edhe më shumë admirues përmes roleve të tij në filmat e serisë “X-Men”, të bazuar në personazhet e librave komikë.

Në këta filma, ai interpretoi profesorin Charles Xavier, një nga personazhet kryesore të serisë. /

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