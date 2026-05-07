Kompania që importoi 40 ton vezë para Pashkëve për t’i shënuar si “maqedonase” është gjobitur me 1.400 euro
Para Pashkëve, Agjencia e Ushqimit shkatërroi 40 ton vezë që ishin importuar në vend nga Serbia, por që supozohej të plasoheshin në tregun e Maqedonisë së Veriut si “vezë me origjinë maqedonase”. Në njërën dërgesë u gjetën 270 mijë, ndërsa në tjetrën 302.400 vezë të pashënuara, të cilat supozohej të ishin shënuar shtesë dhe të vendosura gabimisht si maqedonase, duke rrezikuar kështu konkurrueshmërinë e prodhimit vendas.
Vezët e pashënuara nga Serbia u sekuestruan në bashkëpunim me Drejtorinë e Doganave si pjesë e kontrolleve të intensifikuara mbi importin e vezëve para Pashkëve.
“Për veprën penale të kryer, operatori i ushqimit, i cili është i regjistruar në AUV, u gjobit me 1.400 euro, ndërsa vezët e pasigurta të pashënuara u shkatërruan pa rrezik në deponinë e Drisllës. Në lidhje me këtë operator ushqimor, si dhe për importuesit e tjerë të vezëve, janë në fuqi masa për frekuencë të shtuar të kontrolleve inspektuese mbi importet dhe prodhimin vendas të vezëve”, thonë nga AUV për “Sloboden Peçat”.
Të pyetur nëse kanë pasur ndonjë presion ose ndikim në lidhje me këtë ngjarje, ata thanë se nuk punojnë dhe nuk i nënshtrohen asnjë ndikimi në punën e tyre dhe nuk regjistrojnë asnjë presion ose ndikim për ngjarjen.
“Operatori i ushqimit, i cili ka edhe prodhimin e vet të vezëve, është aktiv në treg dhe nuk është ngritur asnjë kallëzim penal kundër tij”, theksojnë nga AUV.
Agjencia shton se deri më tani ky është i vetmi import i pasigurt nga ky operator për të cilin AUV kishte dijeni dhe në lidhje me të cilin reagoi në kohën e duhur dhe parandaloi vendosjen e vezëve të pasigurta në tregun vendit./Telegrafi/
