🌧️
Tiranë 17°C · Shi i lehtë 07 May 2026
S&P 500 7,365 ▲1.46%
DOW 49,911 ▲1.24%
NASDAQ 25,839 ▲2.02%
NAFTA 92.69 ▼2.51%
ARI 4,749 ▲1.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $81,622 ▲ +0.23% ETH $2,346 ▼ -1.09% XRP $1.4212 ▼ -0.88% SOL $90.3400 ▲ +2.87%
S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 92.69 ▼2.51 % ARI 4,749 ▲1.16 % S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 92.69 ▼2.51 % ARI 4,749 ▲1.16 %
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
07 May 2026
Breaking
Ndërron jetë themeluesi i CNN, Ted Turner Shpërthimi i hantavirusit në udhëtimin detar, ish-oficeri britanik izolohet në një spital në Holandë Aktorja padit James Cameron për ‘vjedhje’ të tipareve të fytyrës së saj për personazhin e filmit “Avatar” Dumfries: Pas fitimit të Kupës do të bëjmë një festë e madhe, Chivu më ndihmoi shumë Kompania që importoi 40 ton vezë para Pashkëve për t’i shënuar si “maqedonase” është gjobitur me 1.400 euro
Menu
Maqedonia

Kompania që importoi 40 ton vezë para Pashkëve për t’i shënuar si “maqedonase” është gjobitur me 1.400 euro

· 2 min lexim

Para Pashkëve, Agjencia e Ushqimit shkatërroi 40 ton vezë që ishin importuar në vend nga Serbia, por që supozohej të plasoheshin në tregun e Maqedonisë së Veriut si “vezë me origjinë maqedonase”. Në njërën dërgesë u gjetën 270 mijë, ndërsa në tjetrën 302.400 vezë të pashënuara, të cilat supozohej të ishin shënuar shtesë dhe të vendosura gabimisht si maqedonase, duke rrezikuar kështu konkurrueshmërinë e prodhimit vendas.

Vezët e pashënuara nga Serbia u sekuestruan në bashkëpunim me Drejtorinë e Doganave si pjesë e kontrolleve të intensifikuara mbi importin e vezëve para Pashkëve.

“Për veprën penale të kryer, operatori i ushqimit, i cili është i regjistruar në AUV, u gjobit me 1.400 euro, ndërsa vezët e pasigurta të pashënuara u shkatërruan pa rrezik në deponinë e Drisllës. Në lidhje me këtë operator ushqimor, si dhe për importuesit e tjerë të vezëve, janë në fuqi masa për frekuencë të shtuar të kontrolleve inspektuese mbi importet dhe prodhimin vendas të vezëve”, thonë nga AUV për “Sloboden Peçat”.

Të pyetur nëse kanë pasur ndonjë presion ose ndikim në lidhje me këtë ngjarje, ata thanë se nuk punojnë dhe nuk i nënshtrohen asnjë ndikimi në punën e tyre dhe nuk regjistrojnë asnjë presion ose ndikim për ngjarjen.

“Operatori i ushqimit, i cili ka edhe prodhimin e vet të vezëve, është aktiv në treg dhe nuk është ngritur asnjë kallëzim penal kundër tij”, theksojnë nga AUV.

Agjencia shton se deri më tani ky është i vetmi import i pasigurt nga ky operator për të cilin AUV kishte dijeni dhe në lidhje me të cilin reagoi në kohën e duhur dhe parandaloi vendosjen e vezëve të pasigurta në tregun vendit./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu