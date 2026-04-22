Hoxha-Totschnig: Përvojat austriake në mbrojtjen e natyrës dhe menaxhimin e ujërave janë modele që mund të zbatohen dhe në RMV ​Konjufca në Forumin Ekonomik në Greqi i kërkoi BE-së që t'ia japë shpejt Kosovës statusin e kandidatit
​Konjufca në Forumin Ekonomik në Greqi i kërkoi BE-së që t’ia japë shpejt Kosovës statusin e kandidatit

· 2 min lexim

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, mori pjesë në panelin “Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Europian: Drejt integrimit të plotë” në Forumin Ekonomik të Delfit në Greqi.

Në njoftimin e ministrisë thuhet se Konjufca theksoi nivelin e lartë të përvetësimit për vlerat e BE-së që ka populli i Kosovës dhe progresin që e kemi bërë në rrugën drejt anëtarësimit.

“Ai kërkoi veprim më të shpejtë për sigurimin e statusit të kandidatit për Kosovën dhe theksoi se integrimi i rajonit është një investim strategjik për Evropën”, tha Konjufca.

Ai shtoi se Kosova është gati për hapa të mëtejshëm dhe Bashkimi Europian duhet të mbështesë këtë angazhim për të forcuar jo vetëm stabilitetin rajonal, por edhe të Evropës në përgjithësi.

“Lënia pas e Kosovës do të rrezikonte të kthente Ballkanin Perëndimor nga ËB6 në ËB5, duke dobësuar momentumin e rajonit drejt integrimit në BE”, tha Konjufca.

